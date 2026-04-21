El té verde: beneficios, riesgos y quiénes deberían evitarlo

martes, abril 21, 2026

Aunque es reconocido por sus propiedades saludables, expertos advierten que el consumo excesivo de té verde puede generar efectos adversos en ciertas personas.

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El té verde es una de las bebidas más populares a nivel mundial, asociado con múltiples beneficios para la salud, como su capacidad antioxidante y su aporte al metabolismo. Sin embargo, especialistas advierten que no todas las personas deberían consumirlo sin restricciones.

Diversos estudios señalan que, aunque en cantidades moderadas puede ser beneficioso, su consumo excesivo puede provocar efectos secundarios como insomnio, problemas gastrointestinales o alteraciones en la absorción de ciertos nutrientes.

Además, existen grupos específicos que deben tener precaución. Personas con problemas hepáticos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y quienes consumen determinados medicamentos podrían experimentar riesgos asociados al té verde.

El contenido de cafeína, aunque menor que el del café, también puede generar efectos en personas sensibles, como ansiedad o alteraciones del sueño. Por ello, los expertos recomiendan moderación y, en caso de duda, consultar con un profesional de la salud.

El caso del té verde refleja una realidad frecuente: incluso los productos considerados saludables pueden tener efectos negativos si no se consumen de manera adecuada.

Relevancia para Ecuador:

El consumo de productos naturales y tendencias de salud está en aumento en Ecuador, por lo que es clave promover información responsable sobre sus beneficios y riesgos.

Pie de foto: El té verde es valorado por sus beneficios, pero su consumo excesivo puede generar riesgos en ciertas personas.

Crédito: El Tiempo