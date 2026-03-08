Trump presentó coalición contra el narcotráfico durante la cumbre “Escudo de las Américas”

domingo, marzo 8, 2026

Durante la cumbre regional “Escudo de las Américas”, celebrada en Florida, y a la que asistió el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, el presidente de Estados Unidos presentó una nueva coalición militar destinada a enfrentar el poder creciente de los carteles del narcotráfico en el continente.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La lucha contra el narcotráfico volvió al centro del debate regional durante la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, realizada en la ciudad de Doral, en el estado de Florida. En ese encuentro participaron líderes políticos y representantes de varios países del continente.

Durante el evento se anunció la intención de conformar una nueva coalición internacional de carácter militar y de seguridad para enfrentar el poder de los carteles de la droga, organizaciones que en los últimos años han expandido su influencia en América Latina y otras regiones.

El planteamiento busca reforzar la cooperación entre gobiernos, agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad para combatir las redes criminales que operan en múltiples países. La propuesta incluye intercambio de información, operaciones coordinadas y estrategias conjuntas para debilitar las estructuras financieras y logísticas del narcotráfico.

Los carteles de la droga han evolucionado en las últimas décadas hacia organizaciones transnacionales con gran capacidad económica y armamentística. En varios países latinoamericanos se les vincula no solo con el tráfico de estupefacientes, sino también con actividades como tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero.

Analistas consideran que cualquier estrategia regional deberá combinar operaciones de seguridad con políticas sociales y económicas, especialmente en territorios donde la pobreza y la falta de oportunidades facilitan el reclutamiento de jóvenes por parte de estas organizaciones criminales.

El debate también incluye la necesidad de fortalecer los sistemas judiciales y combatir la corrupción, factores que han permitido la expansión del narcotráfico en distintos países del continente.

Relevancia para Ecuador

Ecuador se ha convertido en uno de los países más afectados por el avance de redes criminales vinculadas al narcotráfico internacional. La posible creación de una coalición regional podría tener implicaciones directas en la cooperación en seguridad y en las estrategias para enfrentar el crimen organizado en el país.

Foto de portada: Líderes políticos del continente participan en la cumbre “Shield of the Americas”, realizada en Doral, Florida, donde se debatieron nuevas estrategias de cooperación regional contra el narcotráfico.

Crédito: Organización de la cumbre “Shield of the Americas”.