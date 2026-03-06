Trump dice que Cuba “también va a caer”

viernes, marzo 6, 2026

Donald Trump afirmó en una entrevista que Cuba es uno de los próximos objetivos de presión política de Estados Unidos en América Latina, reavivando el debate sobre la relación entre Washington y La Habana.

Tiempo de lectura: 2 minutos

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó recientemente que Cuba podría convertirse en uno de los próximos focos de presión política de Washington en América Latina. Durante una entrevista citada por medios internacionales, el mandatario señaló que el régimen cubano enfrenta crecientes dificultades internas y sugirió que un cambio político en la isla podría producirse en los próximos años.

Trump utilizó la expresión “también va a caer” al referirse al futuro del sistema político cubano, una frase que ha generado reacciones inmediatas tanto en el ámbito diplomático como en el debate político internacional. Sus declaraciones se producen en un momento en que el tema de Cuba vuelve a ocupar un lugar en la agenda geopolítica de la región.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han atravesado décadas de tensiones desde la revolución de 1959. Durante la administración de Barack Obama se produjo un breve periodo de acercamiento diplomático que incluyó la reapertura de embajadas y la flexibilización de algunas restricciones económicas. Sin embargo, ese proceso se revirtió en gran medida durante el gobierno de Trump, que restableció sanciones y endureció las políticas hacia La Habana.

Analistas internacionales consideran que el futuro de la relación bilateral dependerá tanto de la evolución política interna de Cuba como del resultado de los procesos electorales en Estados Unidos. Al mismo tiempo, la situación económica de la isla —marcada por escasez de alimentos, migración creciente y dificultades energéticas— ha reactivado el debate sobre posibles transformaciones políticas.

Las palabras de Trump también reflejan el peso que sigue teniendo Cuba en la política exterior estadounidense hacia América Latina, especialmente en el contexto de las discusiones sobre democracia, derechos humanos y estabilidad regional.

Relevancia para Ecuador:

Las tensiones entre Estados Unidos y Cuba tienen impacto en toda América Latina. Para Ecuador, los cambios en la relación entre Washington y La Habana pueden influir en la dinámica regional, en la cooperación política y en el equilibrio diplomático del continente.

Foto de portada: Donald Trump durante una intervención pública en Estados Unidos. El presidente afirmó en una entrevista que Cuba podría convertirse en uno de los próximos objetivos de presión política de Washington en América Latina.

Crédito: Getty Images