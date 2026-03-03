Ocho consejos para mantener sano el corazón y prevenir infartos, según expertos en longevidad

martes, marzo 3, 2026

Especialistas en longevidad comparten ocho recomendaciones prácticas que pueden reducir significativamente el riesgo de infartos y enfermedades cardiovasculares.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Sin embargo, especialistas en longevidad insisten en que una gran parte de los infartos y dolencias cardíacas pueden prevenirse con disciplina y hábitos saludables.

Entre las recomendaciones destacan: mantener una alimentación equilibrada rica en vegetales y baja en ultraprocesados; realizar actividad física regular; evitar el tabaquismo; controlar el estrés; dormir adecuadamente; mantener un peso saludable; vigilar los niveles de colesterol y presión arterial; y realizar chequeos médicos periódicos.

Los expertos subrayan que no se trata de cambios extremos, sino de constancia en hábitos sostenibles. Pequeñas modificaciones diarias pueden tener un impacto acumulativo significativo en la salud cardiovascular.

Además, enfatiza que la prevención debe comenzar a edades tempranas, ya que el deterioro arterial es un proceso progresivo que puede pasar desapercibido durante años.

La evidencia científica respalda que adoptar estos hábitos reduce el riesgo de eventos cardíacos graves y mejora la calidad de vida a largo plazo.

Relevancia para Ecuador:

En Ecuador, las enfermedades cardiovasculares figuran entre las principales causas de mortalidad. Promover hábitos preventivos puede disminuir la carga sobre el sistema de salud y mejorar la esperanza de vida de la población.

Foto de portada: Dolor torácico, uno de los síntomas más frecuentes asociados a eventos cardíacos, muchas veces prevenibles con hábitos saludables.

Crédito: Alamy / Cuídate Plus.