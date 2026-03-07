Mujeres lideran investigación, innovación y gestión académica en la UTPL

sábado, marzo 7, 2026

En la UTPL, el liderazgo femenino se refleja en cifras concretas, 55% de sus estudiantes son mujeres y el 53% de los cargos directivos están ocupados por ellas, evidenciando su protagonismo en la academia.

En la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), el liderazgo femenino se fortalece en los ámbitos de la formación académica, la investigación científica y la gestión universitaria. Actualmente, el 55% de la población estudiantil está conformada por mujeres y el 53% de los cargos directivos están ocupados por ellas, lo que evidencia su creciente protagonismo en la generación de conocimiento y en la toma de decisiones institucionales.

Este liderazgo también se refleja en los resultados académicos. De los más de 10 mil graduados en 2025, el 56% son mujeres, profesionales que hoy aportan con su talento y preparación al desarrollo del país desde diversos sectores productivos y sociales.

En la UTPL, la participación femenina se consolida como un motor clave para el progreso académico y científico. Su liderazgo se mantiene en proyectos de investigación, procesos de innovación y espacios de gestión universitaria, desde donde se impulsan iniciativas que generan conocimiento y aportan soluciones con impacto positivo en la sociedad.

Mujeres que lideran y generan conocimiento

En la UTPL, más de la mitad de los cargos directivos están ocupados por mujeres, quienes lideran procesos estratégicos en los ámbitos de la docencia, la investigación, la innovación y la vinculación con la sociedad, aportando su visión y experiencia al fortalecimiento institucional.

Este liderazgo también se refleja en el ámbito científico. En 2025, la UTPL alcanzó 168 publicaciones en revistas Q1 indexadas en Scopus, con una participación femenina del 47% en la autoría científica, lo que evidencia el papel cada vez más relevante de las investigadoras en la producción de conocimiento y en la generación de investigación de alto impacto.

Además, la participación femenina en la UTPL se refleja en diversos indicadores que evidencian su aporte al desarrollo académico y científico de la institución:

55% del personal docente investigador está conformado por mujeres.

45% de los grupos de investigación son liderados por mujeres.

53% de los proyectos internacionales cuentan con liderazgo femenino.

78% de los consorcios internacionales incluyen la participación de investigadoras.

36% del financiamiento externo corresponde a iniciativas lideradas por mujeres.

Liderazgo que inspira nuevas generaciones

Este impacto también se refleja en historias que evidencian el aporte femenino a la ciencia, la educación y la innovación.

Una de ellas es Yuliana Jiménez Gaona, investigadora de la UTPL, quien fue reconocida con el premio “Clodoveo Carrión Mora” al Mérito Científico, una distinción que resalta su valiosa contribución al desarrollo de la investigación científica y su firme compromiso con la generación de conocimiento a través de la innovación.

A este liderazgo se suma Jennifer Samaniego Franco, UTPL Alumni y analista de Innovación Educativa, quien se convirtió en la primera ecuatoriana en recibir el Premio Alumni Impacto 2025 de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en la categoría Impacto Tecnológico. Este reconocimiento internacional destaca su liderazgo en innovación y su aporte al desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto social.

Para Diana Rivera Rogel, vicerrectora de Investigación de la UTPL, estos avances responden a un modelo institucional que apuesta por la excelencia científica y la colaboración internacional. “Promovemos una investigación basada en la calidad, la cooperación y la generación de impacto social, alineada a los desafíos del país y conectada con redes científicas internacionales”, señala.

Ciencia con propósito

En la UTPL, el liderazgo de las mujeres trasciende las cifras. Su trabajo impulsa proyectos que abordan desafíos en sostenibilidad, salud, educación, innovación tecnológica y ciencias sociales, generando conocimiento que impacta en el territorio y contribuye al desarrollo del país.

Así, desde las aulas, los laboratorios, la gestión universitaria y la investigación, las mujeres de la UTPL generan conocimiento, construyen futuro, inspirando a nuevas generaciones a transformar la sociedad con ciencia, ética y compromiso.

