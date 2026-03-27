El burnout se extiende: El 80% de los trabajadores menores de 34 años está en “modo supervivencia”

viernes, marzo 27, 2026

El agotamiento laboral crece entre menores de 34 años, reflejando un cambio profundo en las dinámicas de trabajo.

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El burnout o agotamiento laboral se ha convertido en una de las principales preocupaciones del mundo del trabajo, especialmente entre los jóvenes. Según estudios recientes, cerca del 80% de los trabajadores menores de 34 años se encuentran en lo que se ha denominado “modo supervivencia”, una situación marcada por estrés constante, fatiga emocional y baja motivación.

Este fenómeno no responde únicamente a largas jornadas laborales. También está vinculado a la precariedad, la presión por el rendimiento, la inestabilidad económica y la hiperconectividad. Muchos jóvenes sienten que deben estar disponibles todo el tiempo, lo que dificulta la desconexión y el equilibrio entre vida personal y profesional.

Expertos advierten que el enfoque tradicional de “trabajar más duro” ya no es sostenible. En su lugar, se promueve una mayor conciencia sobre la salud mental, la gestión del estrés y la necesidad de entornos laborales más humanos.

El burnout no solo afecta el bienestar individual, sino también la productividad de las organizaciones. Su crecimiento plantea un desafío estructural que requiere respuestas tanto desde las empresas como desde las políticas públicas.

Relevancia para Ecuador:

En un país donde gran parte de la población joven enfrenta condiciones laborales complejas, el burnout se convierte en un tema clave para la productividad, la salud pública y el desarrollo social.

Foto de portada: El agotamiento laboral afecta cada vez más a jóvenes en entornos de alta presión.

Crédito: Agencia Sinc