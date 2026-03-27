LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

El burnout se extiende: El 80% de los trabajadores menores de 34 años está en “modo supervivencia”

Redacción
viernes, marzo 27, 2026
El agotamiento laboral crece entre menores de 34 años, reflejando un cambio profundo en las dinámicas de trabajo.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

El burnout o agotamiento laboral se ha convertido en una de las principales preocupaciones del mundo del trabajo, especialmente entre los jóvenes. Según estudios recientes, cerca del 80% de los trabajadores menores de 34 años se encuentran en lo que se ha denominado “modo supervivencia”, una situación marcada por estrés constante, fatiga emocional y baja motivación.

 

Este fenómeno no responde únicamente a largas jornadas laborales. También está vinculado a la precariedad, la presión por el rendimiento, la inestabilidad económica y la hiperconectividad. Muchos jóvenes sienten que deben estar disponibles todo el tiempo, lo que dificulta la desconexión y el equilibrio entre vida personal y profesional.

 

Expertos advierten que el enfoque tradicional de “trabajar más duro” ya no es sostenible. En su lugar, se promueve una mayor conciencia sobre la salud mental, la gestión del estrés y la necesidad de entornos laborales más humanos.

 

El burnout no solo afecta el bienestar individual, sino también la productividad de las organizaciones. Su crecimiento plantea un desafío estructural que requiere respuestas tanto desde las empresas como desde las políticas públicas.

 

Relevancia para Ecuador:

En un país donde gran parte de la población joven enfrenta condiciones laborales complejas, el burnout se convierte en un tema clave para la productividad, la salud pública y el desarrollo social.

 

Foto de portada: El agotamiento laboral afecta cada vez más a jóvenes en entornos de alta presión.
Crédito: Agencia Sinc

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com