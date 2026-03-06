Descubren por qué el estrés facilita las metástasis del cáncer y cómo evitarlo

viernes, marzo 6, 2026

Un estudio científico revela que el estrés crónico puede favorecer la propagación del cáncer al debilitar mecanismos del sistema inmunológico que normalmente ayudan a frenar las metástasis.

Un grupo de investigadores ha identificado un mecanismo biológico que explica por qué el estrés crónico puede favorecer la propagación del cáncer en el organismo. El estudio, publicado recientemente en una revista científica internacional, muestra que ciertas respuestas del cuerpo al estrés afectan directamente al sistema inmunológico y pueden facilitar la formación de metástasis.

Las metástasis ocurren cuando las células cancerosas se desprenden del tumor original y se diseminan a otros órganos del cuerpo. Este proceso es responsable de la mayoría de las muertes relacionadas con el cáncer.

Según los científicos, el estrés prolongado provoca la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol. Estas sustancias alteran el funcionamiento de algunas células del sistema inmunitario encargadas de detectar y eliminar células tumorales que circulan en el organismo.

El estudio encontró que bajo condiciones de estrés crónico estas defensas naturales pueden debilitarse, lo que facilita que las células cancerosas sobrevivan en el torrente sanguíneo y se establezcan en otros tejidos.

Los investigadores también señalan que estrategias para reducir el estrés —como ejercicio regular, apoyo psicológico, meditación o descanso adecuado— podrían contribuir a mejorar la respuesta del sistema inmunológico durante tratamientos oncológicos.

Aunque el estrés por sí solo no causa cáncer, los especialistas subrayan que su manejo adecuado puede convertirse en un elemento importante dentro de las estrategias de prevención y tratamiento.

Relevancia para Ecuador:

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en Ecuador. Comprender la relación entre estrés y metástasis puede ayudar a fortalecer programas de prevención, salud mental y acompañamiento integral para pacientes oncológicos.

