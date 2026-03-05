Cuando Israel e Irán fueron muy buenos amigos

jueves, marzo 5, 2026

Tiempo de lectura: 2 minutos

Las tensiones actuales entre Israel e Irán contrastan con un pasado en el que ambos países mantuvieron una relación cercana e incluso estratégica. Durante varias décadas del siglo XX, especialmente antes de la Revolución Islámica de 1979, Teherán y Jerusalén desarrollaron vínculos políticos, económicos y militares.

En aquella época, Irán estaba gobernado por el shah Mohammad Reza Pahlavi, un aliado de Occidente que buscaba modernizar el país y fortalecer sus relaciones internacionales. Israel, por su parte, veía en Irán un socio importante dentro de una región donde muchos países mantenían posiciones hostiles hacia el Estado israelí.

Ambos gobiernos cooperaron en distintos ámbitos, incluido el comercio, la energía y la seguridad. Irán fue uno de los principales proveedores de petróleo para Israel, mientras que empresas y técnicos israelíes participaron en proyectos agrícolas, industriales y de infraestructura en territorio iraní.

Además, existieron vínculos en materia de inteligencia y cooperación militar. Esta relación formaba parte de una estrategia regional que buscaba equilibrar el poder en Medio Oriente durante la Guerra Fría.

Todo cambió en 1979 con la Revolución Islámica que derrocó al shah y llevó al poder a un nuevo régimen liderado por el ayatolá Ruhollah Jomeini. A partir de ese momento, Irán adoptó una postura abiertamente hostil hacia Israel, lo que transformó por completo la relación entre ambos países.

Desde entonces, la rivalidad entre Teherán y Jerusalén se ha convertido en uno de los ejes centrales de la geopolítica de Medio Oriente.

Relevancia para Ecuador:

Comprender la historia de las relaciones entre Israel e Irán permite entender mejor las tensiones actuales en Medio Oriente, un conflicto cuyos efectos políticos y económicos terminan influyendo también en los mercados y en la estabilidad internacional.

Foto de portada: Antes de la Revolución Islámica de 1979, Israel e Irán mantuvieron relaciones diplomáticas y cooperación estratégica en distintos ámbitos. Y fueron muy buenos amigos.

Crédito: Imagen generada con IA para Dialoguemos.ec