¿Cómo funciona el sistema teocrático de poder en Irán? Explicación

miércoles, marzo 4, 2026

La muerte del líder supremo Alí Jamenei reabre interrogantes sobre el funcionamiento del sistema teocrático iraní, una estructura donde el poder religioso y político están profundamente entrelazados.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Irán opera bajo un modelo político singular: una república islámica con un sistema teocrático donde la máxima autoridad no es el presidente, sino el Líder Supremo.

Tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, la atención internacional se centra en cómo funciona este engranaje institucional. El Líder Supremo es designado por la Asamblea de Expertos, un órgano religioso elegido por votación popular pero compuesto por clérigos islámicos. Esta figura concentra amplios poderes: controla las Fuerzas Armadas, designa a los jefes del Poder Judicial, influye en los medios estatales y tiene la última palabra en decisiones estratégicas.

El presidente, elegido por voto ciudadano, administra el gobierno y la economía, pero sus decisiones pueden ser supervisadas o incluso vetadas por instancias religiosas.

Otro órgano clave es el Consejo de Guardianes, que revisa las leyes aprobadas por el Parlamento y determina quién puede postularse a elecciones. Este filtro político-religioso ha sido central en la configuración del sistema.

La combinación de instituciones electivas y autoridades religiosas configura un modelo híbrido que ha generado críticas por su falta de separación clara de poderes.

Las recientes movilizaciones en la región tras la muerte del líder supremo evidencian la importancia simbólica y política de esta figura dentro y fuera de Irán.

Relevancia para Ecuador:

Comprender el sistema iraní es clave para analizar la estabilidad en Medio Oriente, los mercados energéticos y la geopolítica global, temas que impactan indirectamente a Ecuador a través del comercio y los precios internacionales del petróleo.

Foto de portada: Manifestantes marchan tras la muerte del líder supremo iraní en Basora, Irak, el 1 de marzo de 2026.

Crédito: Mohammed Aty / Reuters