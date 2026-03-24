Avión militar colombiano se estrella en Putumayo con más de 120 soldados a bordo

martes, marzo 24, 2026

Un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se accidentó en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador, dejando víctimas mortales y varios heridos, en un hecho que conmociona a la región.

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Un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana sufrió un grave accidente en el departamento del Putumayo, en el sur del país, una zona estratégica por su cercanía con la frontera ecuatoriana. La aeronave, un Hércules C-130 que transportaba a más de 120 militares, se precipitó a tierra en circunstancias que aún son materia de investigación.

Las autoridades colombianas confirmaron que el siniestro dejó al menos cuarenta y cuatro personas fallecidas y varias decenas de heridos en estado crítico, lo que ha generado una profunda conmoción a nivel nacional. Equipos de rescate se movilizaron de inmediato hacia el lugar del accidente, una zona selvática de difícil acceso, lo que complicó las labores de atención y evacuación de los sobrevivientes.

El gobernador del Putumayo y altos mandos militares expresaron su pesar por lo ocurrido y señalaron que se trata de uno de los accidentes más graves de los últimos años en la aviación militar del país. Las primeras hipótesis apuntan a posibles fallas técnicas, aunque no se descartan factores climáticos.

Este hecho adquiere especial relevancia para Ecuador, debido a la cercanía geográfica del siniestro, lo que podría implicar coordinación binacional en temas de seguridad, control territorial y asistencia en zonas fronterizas.

Relevancia para Ecuador:

El accidente ocurre en una zona fronteriza con Ecuador, lo que resalta la importancia de la cooperación bilateral en seguridad, respuesta a emergencias y control territorial en áreas sensibles compartidas.

Foto de portada: El accidente aéreo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en el departamento de Putumayo.

Crédito: EFE / El País