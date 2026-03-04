Asamblea de Ecuador debate prohibir redes sociales a menores de 14 años: el gran reto es verificar la edad

miércoles, marzo 4, 2026

La Asamblea Nacional analiza una posible prohibición del acceso a redes sociales para menores de 14 años. Sin embargo, expertos advierten que verificar la edad real de los usuarios es uno de los desafíos técnicos y jurídicos más complejos de la era digital.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Asamblea Nacional del Ecuador tramita un proyecto que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años, en medio de una creciente preocupación por los riesgos asociados al entorno digital: ciberacoso, captación indebida, exposición a contenidos violentos y manipulación algorítmica.

El debate, sin embargo, ha abierto una pregunta clave: ¿es realmente posible verificar la edad de los usuarios en internet de manera efectiva y segura?

Las plataformas digitales operan mayoritariamente bajo sistemas de autodeclaración. Es decir, basta con introducir una fecha de nacimiento para crear una cuenta. La implementación de mecanismos más rigurosos —como verificación con documentos oficiales, reconocimiento facial o sistemas biométricos— plantea nuevos dilemas en materia de privacidad y protección de datos.

Especialistas en tecnología advierten que exigir identificación oficial podría generar un riesgo mayor: la creación de bases de datos sensibles con información de millones de menores. Esto, lejos de protegerlos, podría exponerlos a vulneraciones más graves en caso de filtraciones o ataques informáticos.

Además, la regulación enfrenta un desafío práctico. Muchas redes operan fuera del territorio ecuatoriano y están sujetas a normativas internacionales. La aplicación efectiva de una prohibición dependería de acuerdos con las plataformas y de mecanismos de control que aún no están claramente definidos.

Mientras tanto, el debate en la Asamblea pone en el centro una tensión contemporánea: cómo proteger a los menores sin sacrificar derechos digitales ni generar nuevas amenazas tecnológicas.

Relevancia para Ecuador:

El tema tiene impacto directo en miles de familias ecuatorianas. La decisión que adopte la Asamblea podría marcar un precedente regional sobre regulación digital infantil. El desafío será equilibrar protección, libertad y seguridad tecnológica.

Foto de portada: Niñas utilizando una computadora portátil en un entorno doméstico, imagen referencial sobre el acceso de menores de 14 años a internet.

Crédito: Archivo / Imagen referencial