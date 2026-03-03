Aranceles del 50% afectan 3.000 millones de dólares del comercio entre Colombia y Ecuador, alertan exministros

martes, marzo 3, 2026

Exministros de ambos países advierten que la imposición de aranceles del 50% podría impactar gravemente el intercambio bilateral, que supera los 3.000 millones de dólares anuales, afectando sectores productivos estratégicos.

La advertencia proviene de exministros de Comercio y Hacienda de Colombia y Ecuador, quienes han expresado su preocupación por la aplicación de aranceles del 50% a determinados productos en el intercambio bilateral. Según sus análisis, la medida podría comprometer aproximadamente 3.000 millones de dólares en comercio anual entre ambos países.

El comercio colombo-ecuatoriano es uno de los más dinámicos de la región andina. Ecuador exporta a Colombia productos industriales, alimentos procesados, manufacturas y bienes agrícolas, mientras importa combustibles, materias primas y productos industriales. La imposición de aranceles de esta magnitud podría encarecer bienes, reducir competitividad y afectar especialmente a pequeñas y medianas empresas.

Los exfuncionarios advierten que, más allá del impacto inmediato en precios, el riesgo mayor es la ruptura de cadenas productivas regionales, que dependen de flujos comerciales ágiles y previsibles. También alertan sobre posibles represalias comerciales que podrían escalar la tensión.

Desde el sector privado se insiste en la necesidad de diálogo diplomático urgente para evitar un deterioro estructural en la relación comercial andina. Analistas coinciden en que, en un contexto regional de desaceleración económica, una confrontación arancelaria podría ser especialmente perjudicial.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador depende en buena medida del mercado colombiano como socio estratégico. Una escalada arancelaria podría afectar empleo, exportaciones y estabilidad de precios internos, con impacto directo en consumidores y productores nacionales.

Foto de portada: Camiones de carga en un paso fronterizo entre Ecuador y Colombia, reflejo del intenso intercambio comercial bilateral.

Crédito: Archivo / Imagen referencial.