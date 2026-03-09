20 becas en IA en UNIR benefician a profesionales ecuatorianos para la transformación digital

lunes, marzo 9, 2026

Un programa de becas NOBIS-UNIR beneficia a profesionales de Ecuador para fortalecer su competitividad y asumir con éxito los desafíos globales de la economía digital.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Guayaquil, marzo 2026.- En línea con una visión país de educación continua y desarrollo de talento, Nobis Holding de Inversiones y UNIR entregaron 20 becas de formación especializada para promover procesos de innovación y transformación digital en Ecuador.

La iniciativa forma parte de un convenio interinstitucional orientado a promover la formación académica de alto nivel, fortalecer competencias tecnológicas y generar oportunidades de crecimiento profesional para el talento ecuatoriano, contribuyendo al crecimiento e innovación de las empresas nacionales.

Las becas asignadas a colaboradores del holding brindan acceso a un Curso de Fundamentos de Inteligencia Artificial Generativa, con el que se desarrollan competencias para aprovechar el potencial de la IA en la creación de texto, imagen, audio y video. Los resultados de aprendizaje permitirán que los beneficiarios estén en la capacidad de aplicar herramientas de IA en proyectos empresariales reales.

“Apostamos por la educación e innovación aplicada en las unidades de negocio. Los conocimientos adquiridos permitirán optimizar procesos, mejorar la productividad, generar nuevas ideas y fortalecer nuestra cultura de innovación continua y colaboración, orientada a la generación de valor sostenible”, menciona Isabel Noboa, presidenta ejecutiva de Nobis. La entrega de becas se conecta directamente con la visión del holding sobre la creación de oportunidades de trabajo y la preparación de sus equipos frente a la transformación digital, con especial énfasis en el uso estratégico y responsable de la inteligencia artificial.

Desde UNIR, esta alianza representa un reconocimiento al compromiso institucional de Nobis Holding de Inversiones con la educación, la innovación y el desarrollo del país. “Para nuestra universidad es una gran satisfacción consolidar una alianza educativa con NHI, referente de innovación, sostenibilidad y desarrollo para Ecuador y la región. Todos estos valores son esenciales en la propuesta global de UNIR y se reflejan de manera especial en nuestro compromiso con Ecuador”, señala Rafael Guardans, director de Desarrollo Institucional.

Becas para impulsar el desarrollo de talento humano y la transformación digital

Los beneficiarios de las becas fueron seleccionados considerando su rol directo en procesos de transformación digital del holding y de acuerdo a las necesidades de desarrollo identificadas junto a sus líderes, acorde a evaluaciones de desempeño y planes de crecimiento individual. De esta manera, Nobis reafirma su apuesta por la formación continua y gestión del talento humano, dando respuesta a las necesidades del país dentro de un contexto global.

Próximas iniciativas para fortalecer el ecosistema digital en Ecuador

Como parte del plan de trabajo del convenio, en 2026 se desarrollarán nuevas iniciativas orientadas a profundizar la educación continua y la transformación digital. Entre ellas, se prevé la realización de un Open Class “Habilidades Blandas & Futuro Laboral – Soft Skills 2026: competencias clave para liderar el cambio”, dirigido a los equipos que participan activamente en los procesos de transformación del holding.

Con esta alianza, las instituciones reafirman su compromiso con la formación del talento, la innovación y el desarrollo del ecosistema empresarial y educativo del país, apostando por el conocimiento como motor de transformación y crecimiento sostenible.