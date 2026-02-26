USFQ recibe a Juan Fernando Salinas, futuro primer ecuatoriano en viajar al espacio

jueves, febrero 26, 2026

Juan Fernando Salinas, primer ecuatoriano seleccionado para viajar al espacio con Blue Origin, visitó la USFQ para orientar sobre competencias clave en el sector aeroespacial en el país.

La USFQ impulsa el Space Front Institute, con el propósito de promover la investigación, educación y conexión con proyectos espaciales a escala global.

Quito, febrero de 2026 — El sector aeroespacial se consolida como una oportunidad real para el Ecuador, pero su desarrollo exige talento altamente especializado y una visión académica alineada con estándares internacionales. En este contexto, Juan Fernando Salinas, ingeniero aeroespacial ecuatoriano con experiencia en Boeing y Gulfstream Aerospace, lideró un diálogo estratégico en la Universidad San Francisco de Quito USFQ sobre las competencias que deben priorizar los estudiantes y el rol de las universidades en la integración del país a proyectos espaciales globales.

Según la experiencia de este profesional los interesados que aspiran a este sector deben desarrollar una combinación equilibrada de competencias técnicas y transversales. Entre las más relevantes se destacan:

Bases sólidas en ingeniería, ciencias aplicadas y sistemas complejos, con énfasis en resolución de problemas reales.

Pensamiento interdisciplinario.

Capacidad de trabajo en entornos internacionales, incluyendo dominio del inglés técnico y adaptación a estándares globales.

Disciplina, resiliencia y ética profesional.

Mentalidad de innovación y emprendimiento, orientada a crear soluciones con impacto tecnológico y comercial.

Estas habilidades no solo preparan para trabajar en grandes corporaciones aeroespaciales, sino también para liderar emprendimientos tecnológicos y proyectos científicos de frontera.

Por otro lado, Salinas enfatizó que la participación de Ecuador en el ecosistema espacial internacional requiere estrategias académicas sostenibles. En este sentido, las universidades juegan un papel central mediante el desarrollo de investigación aplicada, la generación de alianzas estratégicas, la formación de talento en programas colaborativos y la articulación entre academia, industria y Estado.

Desde esta visión, el equipo del Space Front Institute de la USFQ —conformado por Dennis Cazar (Ingeniería Electrónica y el Laboratorio de Detección de Partículas, Astropartículas y Radiaciones – LEOPARD), Nicole Andrade y Andrés Caicedo— se posiciona como un nodo académico que impulsa la formación de talento, la investigación de alto impacto y la articulación del ecosistema espacial del país.

A través del desarrollo de proyectos de alto nivel en ciencias básicas, con proyección hacia aplicaciones prácticas, el Instituto busca fortalecer el naciente sector aeroespacial y conectar al Ecuador con iniciativas y socios estratégicos a escala global. Las personas e instituciones interesadas en conocer más o explorar oportunidades de colaboración pueden contactarse con Andrés Caicedo, Chief Scientific Officer ([email protected]).

La visita de Juan Fernando Salinas refuerza una idea central: el acceso al sector aeroespacial es posible cuando el talento se combina con una formación rigurosa, propósito claro y oportunidades académicas bien estructuradas. Este diálogo marca un paso estratégico para alinear educación, innovación y proyección internacional, preparando a las nuevas generaciones para participar activamente en uno de los sectores más dinámicos del futuro.

