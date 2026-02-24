La “guerra de los cuatro días” cumple cuatro años y Ucrania resiste frente a lo imposible

martes, febrero 24, 2026

Cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala, Ucrania sigue resistiendo una guerra que muchos pensaron sería breve. El conflicto ha dejado devastación, millones de desplazados y una profunda fractura geopolítica en Europa.

Tiempo de lectura: 1 minuto

La llamada “guerra de los cuatro días”, como algunos analistas la denominaron en las primeras horas de la invasión rusa en febrero de 2022, cumple ahora cuatro años convertida en un conflicto prolongado y devastador. Lo que el Kremlin presumía como una operación rápida se transformó en una resistencia sostenida por parte de Ucrania, que ha logrado mantener su soberanía a pesar del enorme costo humano y material.

Las ciudades del sur y del este del país han sido escenario constante de bombardeos con misiles y drones. Infraestructuras civiles, edificios residenciales y servicios básicos han sufrido daños reiterados. La guerra ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados, además de un profundo desgaste económico y social.

En el plano internacional, el conflicto ha redefinido el equilibrio estratégico en Europa. La OTAN ha reforzado su presencia en el flanco oriental y la Unión Europea ha intensificado su apoyo político y militar a Kiev. Al mismo tiempo, Rusia enfrenta sanciones económicas sin precedentes, aunque mantiene capacidad operativa y continúa los ataques en distintas regiones.

Para la población ucraniana, el sentimiento predominante es la resistencia. Las autoridades de Kiev insisten en que no habrá concesiones territoriales y que el objetivo sigue siendo recuperar la integridad del país. Cuatro años después, la guerra no terminó en días: se convirtió en una prueba histórica de resistencia nacional.

Relevancia para Ecuador:

El conflicto en Ucrania impacta indirectamente en Ecuador a través de los mercados energéticos, el comercio internacional y la estabilidad global. La volatilidad de precios y la reconfiguración geopolítica influyen en economías abiertas como la ecuatoriana.

Foto de portada: Ruinas de un edificio residencial alcanzado por un ataque con drones rusos en Odesa, Ucrania, en medio de la prolongación del conflicto armado.

Crédito: Nina Liashonok / REUTERS