Exportadores ecuatorianos piden retomar el diálogo con Colombia

jueves, febrero 26, 2026

El sector exportador del Ecuador solicita reactivar conversaciones bilaterales con Colombia ante el impacto de aranceles y tensiones comerciales que afectan el intercambio de productos entre ambos países

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Los exportadores ecuatorianos han pedido al Gobierno retomar el diálogo con Colombia para superar las dificultades comerciales que en los últimos meses han generado incertidumbre y pérdidas económicas. La preocupación surge tras la imposición de aranceles y medidas que han afectado el flujo normal de productos entre ambos países, socios históricos dentro de la Comunidad Andina.

Representantes de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) han advertido que la situación compromete sectores clave como alimentos procesados, manufacturas y productos agrícolas. Las restricciones han provocado retrasos en frontera, incremento de costos logísticos y menor competitividad frente a otros mercados.

Colombia es uno de los principales destinos de las exportaciones no petroleras ecuatorianas en la región. La interrupción o encarecimiento del comercio bilateral impacta especialmente a pequeñas y medianas empresas que dependen del dinamismo fronterizo.

El gremio exportador considera fundamental activar mecanismos diplomáticos y técnicos que permitan resolver diferencias y evitar una escalada comercial. También se plantea la necesidad de fortalecer la institucionalidad andina como espacio de solución de controversias.

La situación ocurre en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales globales, lo que vuelve más sensible cualquier fricción entre países vecinos. Para el sector privado, el camino es claro: diálogo, coordinación y reglas previsibles que garanticen estabilidad.

Relevancia para Ecuador:

Colombia es un socio estratégico para el Ecuador. Cualquier fricción comercial repercute en empleo, producción y estabilidad económica, especialmente en zonas fronterizas.

Foto de portada: Camiones represados en la frontera de Colombia con Ecuador.

Crédito: AFP