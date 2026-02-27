Ecuador mejora su calificación crediticia por mantener estabilidad económica

viernes, febrero 27, 2026

Un nuevo organismo multilateral elevó la calificación de riesgo del país, destacando disciplina fiscal, estabilidad macroeconómica y cumplimiento de compromisos financieros.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Ecuador recibió una mejora en su calificación crediticia por parte de un organismo multilateral, que reconoció los avances en estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal y fortalecimiento de la gestión financiera del Estado. El informe destaca que el país ha logrado sostener indicadores clave en un entorno internacional complejo, caracterizado por volatilidad en los mercados y presiones geopolíticas.

Entre los factores que respaldan esta decisión se encuentran la reducción del déficit fiscal, el control del gasto público y el cumplimiento de compromisos con acreedores internacionales. El organismo evaluador subraya además la continuidad en las políticas económicas y la previsibilidad institucional como elementos determinantes para mejorar la percepción de riesgo.

La mejora en la calificación implica un mensaje positivo para inversionistas y mercados internacionales, ya que reduce la percepción de riesgo país y puede facilitar el acceso a financiamiento externo en condiciones más favorables. Analistas señalan que este avance fortalece la imagen del Ecuador como un destino más confiable para la inversión y contribuye a consolidar la estabilidad financiera.

No obstante, los expertos advierten que el reto ahora es sostener esta tendencia mediante reformas estructurales que impulsen el crecimiento, la generación de empleo y la competitividad. La mejora representa un reconocimiento, pero también un compromiso de continuidad en la prudencia económica.

Relevancia para Ecuador:

Una mejor calificación crediticia puede traducirse en menores costos de financiamiento y mayor confianza internacional, factores clave para atraer inversión y consolidar el crecimiento económico del país.

Foto de portada: Vista del sector financiero de Quito, reflejo de estabilidad y dinamismo económico.

Crédito: Imagen generada con IA para Dialoguemos.ec