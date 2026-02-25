167 retos de innovación educativa reciben apoyo para impulsar proyectos en Ecuador

miércoles, febrero 25, 2026

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), el Ministerio de Educación (MINEDEC) y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), junto a empresas aliadas, premiaron […]

Tiempo de lectura: 2 minutos

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), el Ministerio de Educación (MINEDEC) y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), junto a empresas aliadas, premiaron 167 propuestas de innovación educativa durante la clausura de la IV Convocatoria de Retos Abiertos 2025–2026. La iniciativa destacó el trabajo de 31 centros educativos que desarrollaron soluciones tecnológicas orientadas a mejorar el entorno educativo y social del país.

María Isabel Loaiza, directora de Desarrollo del Talento Docente de la UTPL mencionó que el programa se consolida como un espacio que promueve el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en tecnología y valores éticos, con la participación de estudiantes y docentes de distintas instituciones educativas del Ecuador.

La convocatoria se desarrolló en dos categorías: Ideación y Prototipado, con los siguientes resultados:

167 propuestas presentadas en total

115 proyectos en la categoría Ideación

52 proyectos en Prototipado

31 centros educativos participantes a nivel nacional

11 instituciones preseleccionadas en Ideación, que defendieron sus proyectos de forma presencial ante un jurado calificador

Innovación al servicio de la educación

Johanna Sánchez, directora distrital del Ministerio de Educación en Loja, señaló que la innovación educativa debe contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. “Innovar en educación significa evolucionar sin perder la esencia humana. La tecnología debe ir acompañada de valores y ética”, manifestó.

Además, destacó que el cierre de esta convocatoria representa el inicio de nuevos procesos de desarrollo e implementación de proyectos educativos innovadores en el país.

Proyectos ganadores

La convocatoria reconoció las mejores propuestas por su creatividad, viabilidad técnica e impacto educativo. Los tres primeros lugares fueron:

Primer lugar: Unidad Educativa Sudamericano de Cuenca – Proyecto Chulla Chulla

Segundo lugar: Unidad Educativa La Dolorosa de Loja – Planta de Clasificación y Transformación de Residuos Orgánicos

Tercer lugar: Unidad Educativa Internacional Scholastic Model de Quito – Proyecto Alerta Vial

Los proyectos ganadores recibirán incentivos orientados a fortalecer su desarrollo técnico, formación empresarial y vinculación con redes institucionales que permitan llevar estas iniciativas a un entorno real.

Los premios son posibles gracias al apoyo de instituciones y empresas aliadas como la Cámara de Comercio de Quito, ESPOL, Empresa NODO y Udemy.

Trabajo conjunto por la innovación

Marco Insuasti, director de Fomento de Tecnologías Emergentes del MINTEL, destacó que los resultados de la convocatoria reflejan el trabajo conjunto entre el sector público, la academia y la empresa privada. “Estas iniciativas demuestran el talento y la creatividad de los estudiantes ecuatorianos. No son solo proyectos académicos, sino soluciones reales a problemas de nuestro entorno”, señaló.

————————————-

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)

La UTPL es una institución de educación superior que surge el 3 de mayo de 1971, al sur del Ecuador, para contribuir al desarrollo sostenible del país, a través de una enseñanza de calidad en dos modalidades de estudio: a distancia , en línea y presencial, y con programas de tecnologías, grado, maestría, formación permanente y empresarial. Alineada de forma indisociable a la academia, investigación, innovación y emprendimiento, la universidad se fundamenta en el humanismo de Cristo para ser impulsora de una formación integral en valores y competencias académicas.

Con 54 años de experiencia, la UTPL se consolida en un Parque Científico y Tecnológico que permite experimentar y crear el propio conocimiento en apoyo al sector productivo para llevarlo a la vanguardia del siglo XXI y finalmente —desde una visión global con aplicación local— transferirlo a la sociedad, generando soluciones innovadoras a problemáticas reales del entorno.