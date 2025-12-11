Inversión extranjera: Una atracción irresistible

jueves, diciembre 11, 2025

En este análisis, Pablo De la Torre explica qué condiciones hacen atractivo a un país para la inversión extranjera y por qué Ecuador enfrenta desafíos estructurales para convertirse en un destino confiable. Estabilidad, seguridad, gestión pública eficiente, talento humano competitivo y lucha real contra la corrupción y el narcotráfico son —según el autor— factores clave para atraer capital serio y de largo plazo. El artículo plantea que el país solo podrá convertirse en una opción sólida si toma decisiones firmes y transparentes que devuelvan confianza al sector productivo.

¿Cómo llega la inversión extranjera a un país? Por las opciones de oportunidades que se perciben, parece ser la respuesta más apropiada. Los países buscan atraer empresas, fondos de inversión y otros mecanismos financieros para apuntalar los proyectos en pro del bienestar de sus ciudadanos, por lo tanto, debemos mirar lo que ofrece un país para lograrlo.

La apertura a los negocios, la eficiencia de la gestión del estado, las opciones de inversión pública o privada de los proyectos, la dotación de recursos productivos, la prestación de los servicios públicos, la estabilidad jurídica, financiera y política, la rentabilidad de los proyectos, el periodo de recuperación de la inversión, son buena parte de las razones o factores de riesgo que las personas encargadas del flujo de fondos a un país, toman en consideración para arriesgar sus recursos en ese determinado país.

Todo profesional en Gerencia de Proyectos sabe que el éxito del mismo radica en la rentabilidad, la dotación de recursos, el periodo de recuperación y la oportunidad del país analizado. Pero el entorno económico y de negocios también son decidores al momento de seleccionar una opción para colocar los escasos recursos.

Qué miran realmente los inversionistas serios

Cuando me refiero al entorno, quiero decir todo lo que el país ofrece al inversionista, la forma de hacer negocios, la disponibilidad de los recursos, las competencias de los recursos humanos, la integración de los proveedores, la estabilidad social y política, la gestión pública, la política tributaria, la seguridad nacional, estabilidad jurídica, la gestión ambiental y la regulación.

Hoy en día los inversionistas serios, no las inversiones golondrinas que se aprovechan de los momentos difíciles, toman en consideración todo el entorno, inclusive la capacidad del país para evitar el mal uso de los recursos naturales y humanos, así como la vulnerabilidad a las presiones populistas. Si la forma de hacer negocios está caracterizada por el cabildeo corrupto, posiblemente a los inversionistas serios, no les interese el país. Si el país está bajo esas circunstancias, interesará a los malos empresarios que buscan hacer negocios fraudulentos, rentables en el corto plazo. Lo que debemos buscar es a los inversionistas serios.

Si no existe disponibilidad de recursos como energía permanente, agua potable, conectividad estable, movilidad segura, políticas públicas para energía alternativa y manejo responsable de desechos, puede que no les interese Ecuador como una opción de inversión.

Si los recursos humanos no tienen competencias gerenciales y laborales para los nuevos proyectos de inversión, porque la tecnología o el modelo productivo esta desactualizado, el plan de mejora de esas competencias para alcanzar los niveles requeridos de los proyectos, es importante por la incidencia directa en el mejoramiento de la productividad. Esto sí incidirá positivamente en determinar al país como una opción válida.

La integración de la matriz productiva nacional y las necesidades de la cadena de valor local, regional y global es crucial para el inversionista productivo, pues así tendrá seguridad al analizar sus recursos, afrontar el riesgo normal y apostar por Ecuador. Pero si los proveedores de insumos, de material de empaque y etiquetado, de las normas de procedimientos industriales, de la logística, de la gestión de desechos no están desarrollados para facilitar esa integración necesaria, tampoco vendrán a invertir.

Hoy en día los CEOs están muy alertas a la gestión de las finanzas públicas y cómo eso redunda en la estabilidad social y política para evitar situaciones que interrumpan la planificación de largo plazo de la producción. Es, por tanto, de suma importancia la estabilidad en el tiempo, pues las inversiones productivas son de largo plazo, por la inversión inicial, las re-inversiones y el periodo de recuperación de la inversión.

Cuando el país se vuelve un riesgo: entorno, corrupción y seguridad

El gran desafío ahora es cómo puede una administración de gobierno asegurar esta estabilidad para atraer las inversiones productivas con recursos internacionales.

Más que realizar inversiones en obra pública, a mi criterio personal, es importante consolidar las bases para un nuevo modelo de matriz productiva, con la participación de inversión extranjera en los proyectos de inversión nacionales. ¿Cómo lograrlo a pesar de los problemas de inseguridad existente, de la corrupción enquistada en la administración pública, del sectarismo política existente? Hay que tomar el toro por los cuernos y de uno en uno resolver los problemas más difíciles.

Si el narcotráfico está influenciando los procesos productivos, los procesos de logística, la planeación productiva, las decisiones de política pública y la justicia, pues hay que aumentar las estrategias de guerra contra ellos, sin piedad, sin permitir impunidad. La sociedad se comprometerá si visualiza acciones concretas, resultados positivos visibles. Los inversionistas mirarán con buenos ojos las estrategias y sus resultados concretos y apostarían por Ecuador.

Si las reformas para sancionar los actos de corrupción en la gestión pública son posibles bajo la actual constitución, pues vamos por ellas. Son indispensables para reducir la corrupción. Las entidades públicas, sus funcionarios, los usuarios, son los más cercanos a compartir las buenas acciones, así como las malas. Una buena administración no puede darse el lujo de perder esta oportunidad de sanear las entidades públicas y reducir la corrupción. Los inversionistas serios verán con agrado estas acciones concretas.

Estabilidad y reformas: la condición indispensable para invertir en Ecuador

Una política conservacionista de los recursos naturales, interpretada no solo por las acciones de conservación sino por las estrategias para eliminar los subsidios generalizados al mal uso de los recursos (combustibles), favorecer el uso de energías alternativas y promover la innovación para su conservación, serán muy bien vistas por los inversionistas serios. Ecuador puede ser una opción cierta.

La información clara y concreta de los avances en el combate al narcotráfico, a la corrupción y a la mala gestión pública, con evidencias públicas, no solo atraería a los inversionistas privados sino también a los ecuatorianos que deseamos días mejores para todos, para nuestro bienestar humano.

Estos factores señalados pueden ser discutidos para encajar en reformas precisas que ayuden a la administración de gobierno a concretar resultados visibles y atraer a los inversionistas privados internacional y nacionales.

Al mismo tiempo, un grupo de tarea puede trabajar en los otros factores para atraer la inversión extranjera directa, tales como: clima de negocios, competencias laborales, innovación productiva, integración tecnológica, acoplamiento a las cadenas de valor locales, regionales y globales.

Vamos Ecuador ¡¡Si se puede!!