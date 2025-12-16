HONOR cierra 2025 con 10 millones de unidades vendidas en Latinoamérica y apuesta por la IA como motor de cambio

martes, diciembre 16, 2025

La marca tecnológica HONOR consolida su crecimiento regional, anuncia inversiones millonarias en inteligencia artificial y refuerza su presencia en Ecuador con innovación y expansión comercial.

HONOR cerró 2025 como uno de los años más relevantes de su historia en Latinoamérica, al superar los 10 millones de unidades vendidas en la región y consolidar una visión estratégica centrada en la inteligencia artificial como eje del futuro tecnológico.

Entre los hitos del año destaca el anuncio del primer Robot Phone, un dispositivo que trasciende el concepto tradicional de smartphone al incorporar capacidades de aprendizaje, adaptación a hábitos del usuario e interacción más intuitiva. Su presentación oficial está prevista para 2026 y forma parte de una apuesta más amplia por redefinir la relación entre tecnología y personas.

En Ecuador, la compañía inauguró en Guayaquil la tienda HONOR más grande de Latinoamérica, sumando tres puntos de venta en el país. Además, fortaleció su vínculo con la academia mediante clases magistrales y desafíos creativos dirigidos a estudiantes universitarios, impulsando la innovación y el pensamiento estratégico.

A nivel global, HONOR presentó su ambicioso Alpha Plan, con una inversión superior a USD 10.000 millones en inteligencia artificial durante los próximos cinco años. El plan contempla el desarrollo de smartphones con agentes de IA, un ecosistema inteligente interconectado y una IA general avanzada.

Relevancia para Ecuador:

La expansión de HONOR en el país refuerza el ecosistema tecnológico local, impulsa la innovación y posiciona a Ecuador como un mercado estratégico dentro de la transformación digital regional.

Foto de portada: Robot Phone, nuevo dispositivo de HONOR que será presentado oficialmente en 2026.

Crédito: Honor Ecuador