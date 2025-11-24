Venezuela en el umbral: un conflicto que entra en fase impredecible

lunes, noviembre 24, 2025

La designación oficial de Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles como organización terrorista, sumada a la advertencia de Estados Unidos de no sobrevolar Venezuela por la intensa actividad militar, cambió por completo el tablero regional. Lo que parecía un conflicto estancado entra ahora en una fase impredecible, con implicaciones políticas, militares y humanitarias de enorme alcance. El país vive una tensión inédita y la región se prepara ante un escenario que hace apenas una semana no estaba sobre la mesa.

Durante años, Venezuela ha vivido en un equilibrio tenso, marcado por autoritarismo, crisis humanitaria, sanciones internacionales y un progresivo aislamiento diplomático. Sin embargo, los hechos de esta última semana han modificado el tablero de una forma que pocos anticiparon con claridad. Lo que antes parecía una disputa congelada, hoy adquiere rasgos de un escenario con desenlaces abiertos y de alto riesgo.

El giro determinante ocurrió este lunes, cuando Estados Unidos declaró oficialmente organización terrorista a Nicolás Maduro y al llamado Cartel de los Soles. Aunque esta calificación llevaba meses circulando como posibilidad, su oficialización cambia por completo la ecuación: a partir de ahora, el gobierno estadounidense adquiere facultades legales para operar militarmente sin autorización del Congreso, siempre bajo el argumento de combatir el terrorismo internacional.

La inclusión de un jefe de Estado y su círculo militar en una lista de terrorismo es un hecho extraordinario en la política mundial. Y abre una puerta que, aunque aún no sabemos si será cruzada, cambia la temperatura del conflicto.

Una escalada acelerada: del cielo cerrado a la incertidumbre regional

El segundo acontecimiento clave ocurrió el domingo, cuando Estados Unidos recomendó explícitamente no sobrevolar el espacio aéreo venezolano por el nivel de riesgo derivado de la actividad militar. La advertencia generó una reacción inmediata: aerolíneas comenzaron a cancelar vuelos desde y hacia Venezuela, recordando episodios similares en regiones al borde de conflictos armados.

A ello se suma el incremento de movimientos militares internos, los reportes de bases en alerta y los discursos incendiarios de voceros del régimen. Todo ello compone un cuadro de tensión que supera lo conocido en los últimos años.

Estos hechos, sumados, plantean una pregunta inevitable: ¿Está Venezuela entrando en un punto de no retorno?

Un régimen acorralado

Maduro enfrenta ahora un escenario en el que su margen de maniobra se reduce peligrosamente. La calificación de terrorismo lo coloca fuera del marco convencional de negociación diplomática, limita su capacidad de interlocución y expone a su estructura militar a acciones directas.

Además, una designación de este tipo implica que cualquier actor —Estado o no— que mantenga vínculos operativos con la cúpula venezolana se expone también a sanciones o intervenciones. Esto afecta especialmente a sectores de la región, y especialmente a Colombia, por la notoria cercanía de Gustavo Petro con Maduro, y a redes criminales que han operado bajo amparo del régimen.

En este contexto, el aislamiento de Venezuela puede profundizarse de forma abrupta, generando un vacío que inevitablemente produce riesgos para toda Sudamérica: desplazamientos migratorios, actividades ilícitas transfronterizas y tensiones militares localizadas.

¿Qué puede pasar ahora?

Aunque nadie puede anticipar el desenlace, los escenarios que empiezan a discutirse —antes considerados improbables— ya están sobre la mesa:

Intervenciones “quirúrgicas” dirigidas contra figuras o estructuras del Cartel de los Soles. Operaciones de inteligencia ampliadas en países vecinos. Mayor presión diplomática y económica, ahora bajo el argumento antiterrorista. Tensiones internas en el régimen, especialmente dentro de las fuerzas armadas. Un quiebre político acelerado, provocado por el aislamiento internacional.

Lo que hace una semana era un conflicto aparentemente enquistado, hoy parece una línea de tiempo acelerada hacia un desenlace inevitable.

Un país exhausto ante un giro histórico

Para la población venezolana, que lleva años viviendo en crisis, la designación de terrorismo y el cierre del espacio aéreo no significan meros titulares. Son señales de que el país entra en una fase decisiva cuya profundidad todavía es incierta. La sociedad venezolana está agotada, dispersa entre la diáspora y la supervivencia interna, mientras el régimen se aferra al poder, en un contexto que ya dejó de ser sostenible.

La situación no se trata solo de política internacional: se trata del destino de millones de personas atrapadas entre un régimen acorralado, potencias en tensión y una región que observa con preocupación creciente.

El tablero se ha movido.

Y esta vez, como pocas, el mundo entero está mirando.

Foto de portada: Maduro en la encrucijada.

Crédito: Imagen publicada originalmente por El País (España).