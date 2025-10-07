Bases para un Ecuador más humano

martes, octubre 7, 2025

Pablo de la Torre Neira, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, analiza la urgencia de un nuevo modelo de desarrollo para el Ecuador y plantea los lineamientos de una Constituyente que priorice la sostenibilidad, la educación, la salud, la innovación y un Estado de Derecho sólido. Su propuesta busca devolverle al país una democracia más justa, con instituciones independientes y tolerancia cero a la corrupción.

Tiempo de lectura: 8 minutos

Diversidad y modelo de desarrollo

Ecuador es un país mega diverso, y ante los foros internacionales nos jactamos de serlo. Pero, la diversidad es buena o positiva en tanto contribuye al desarrollo, pues presenta alternativas. Es negativa si solo la explotamos sin más ni más. Es positiva si pacifica, es negativa si se exigen derechos y no se cumple con las responsabilidades. Tomemos partido: la diversidad es positiva, pero nos exige ser reflexivos para mantener el planeta, los recursos naturales, los recursos humanos, las costumbres y las tradiciones, la paz ciudadana, para pensar en alternativas de producción racionales. En otras palabras, es pensar en un modelo de desarrollo que sea sustentable.[1]

El fracaso del modelo vigente

El modelo actual (desde 2008 con la Constitución de Montecristi) no ha dado resultado. Así de simple, no ha dado resultado y los grupos vulnerables, entre los cuales están las comunidades indígenas rurales, no tienen oportunidades y siguen siendo desatendidas. Por ello, debemos pensar en otro modelo más sostenible, con planificación de largo plazo, con proyectos que prioricen la solución de las necesidades básicas de la población; que promueva el buen trato como nuestra carta de presentación y que la diversidad sea la estrategia para la mejora continua. Que sea Sustentable.

La necesidad de una nueva constitución

La pregunta del millón es ¿Se requiere una nueva constitución? Por supuesto que sí, pues no hemos avanzado y, como sociedad, más bien, estamos perdiendo la paz, los valores, la cultura, las oportunidades. Alfredo Astorga en su artículo “Constituyente, ¿de a de veras?”, Forbes el 1 de octubre de 2025, comparte su visión sobre la nueva constituyente. “Una Constituyente de a de veras, debe abordar el modelo de desarrollo del país. Nuestra identidad para hoy y para las nuevas generaciones. Desde los mejores aciertos, hacia los nuevos sueños que merecemos como nación.” Me gusta su visión pues va en línea con un modelo de desarrollo sustentable que sea económicamente efectivo, socialmente justo, políticamente viable y ambientalmente estable. Vamos a por ello, diría un ancestro. El presidente de Ecuador nos ha planteado una Asamblea Constituyente para redactar la Carta Magna para hoy y para el futuro.

Los desafíos inmediatos

Cabe recalcar que el desafío al que nos enfrentamos, en menos de 60 días, es un proceso complejo, pero necesario. Digo complejo porque los aliados al desorden van a oponerse, sin saber por qué, con toda la fuerza, porque quien los financia dice que deben oponerse. La confusión que demuestran las organizaciones indígenas es una clara respuesta de que su propósito no es aceptado por todos y que los medios utilizados tampoco son buenos. Además, dicen hablar por todo el Ecuador. Una falacia aprendida como eslogan de campaña.

Tratando de interpretar el sentir y las necesidades de los ecuatorianos, de mejores días para todos, intentaré plantear los componentes normativos de una nueva constituyente, para que el resultado en el futuro sea provisorio, al menos mejor que el que tenemos hoy.

La propuesta indecente: un modelo sustentable

Se plantea un modelo de desarrollo sustentable, con un Estado de Derecho, no Social de Derechos, sino una recuperación de la institucionalidad, un estado normador, regulador, sancionador, cuya gestión pública sea eficiente y efectiva, con cero tolerancia a la corrupción, para financiar adecuadamente la educación (básica, bachillerato y técnica) de calidad para todos, fortaleciendo al sector salud, eliminando la desnutrición infantil, con un sector productivo competitivo, leal y racional, que invierta en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Que la Seguridad Nacional y la Seguridad Social sean la esperanza de la sociedad. Para eso, se hace indispensable reformar las normas vigentes, como la Carta Magna, adaptarla a nuestra realidad actual y, especialmente, a la que queremos como futuro. Las empresas de los narcotraficantes están usando la norma actual para sus fechorías y a los jueces para su impunidad. Por eso, es muy importante la reforma de la Constitución.

Requisitos para una Asamblea Constituyente legítima

Pero primero es lo primero. Se deben establecer requisitos indispensables para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente. Y no pueden ser representantes de partidos o movimientos políticos acostumbrados a la corrupción. Se deben introducir requisitos para lograr un grupo de miembros caracterizados por su honorabilidad, su prestigio, su don de estadistas y no estar inmersos en ninguna causal sancionatoria. Solo así podremos pensar en resultados positivos. La mañosería acostumbrada no debe ser parte de este proceso.

Legislar para el presente y el futuro

En segundo lugar, debemos legislar para hoy y el futuro. Es decir, a base de escenarios futuros visualizar el Ecuador inmerso en los cambios posibles y en la nueva geopolítica. Las nuevas necesidades y los nuevos bienes y servicios sobre la base de un uso racional de los recursos disponibles.

Estado de Derecho como pilar

En tercer lugar, un Estado de Derecho se basa en: i) la igualdad ante la ley. Esto significa que todas las personas, sin importar su posición social, raza, género, religión o cualquier otra característica, son tratadas de manera justa y equitativa por el sistema legal. Nadie está por encima de la ley y todos tienen los mismos derechos y obligaciones; ii) la predictibilidad y seguridad jurídica. Esto implica que las leyes y regulaciones sean claras, accesibles y predecibles, lo que permite que los ciudadanos puedan conocer y entender sus derechos y obligaciones. Las decisiones judiciales se basan en la ley y los precedentes establecidos, lo que brinda certeza y estabilidad al sistema legal; y iii) un sistema judicial independiente e imparcial. Los jueces y magistrados deben ser imparciales y decidir los casos basándose únicamente en la ley y las pruebas presentadas.

Estos pilares garantizan que todas las personas tengan acceso a un juicio justo y que los derechos fundamentales sean protegidos. Estas características son fundamentales para garantizar el respeto a los derechos humanos, promover la justicia y prevenir el abuso de poder.

Democracia dinámica y voto responsable

En cuarto lugar, fortalecimiento de la democracia como un fenómeno dinámico que requiere adaptación continua. No solo es el proceso de votar a candidatos para ejercer cargos públicos; sino, más bien, establecer condiciones jurídicas apropiadas para que los procesos electorales sean adecuados. Reformar la norma electoral actual introduciendo al menos dos cambios: i) Requisitos mínimos para candidatos: edad, formación de tercer nivel, experiencia en gestión pública, estar afiliado políticamente a un partido al menos 5 años y no estar inmersos en ninguna causal jurídica, administrativa o penal; y ii) El voto nulo mayoritario se debe entender como que los candidatos que se presentaron no son válidos para ejercer esos cargos y, por lo tanto, se anulan las elecciones de esas dignidades y se llamará a nuevos candidatos para el proceso. Los candidatos votados nulo no podrán ser candidatos nuevamente.

Separación de poderes y planificación nacional

En quinto lugar, el Estado de Derecho garantiza la separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial y la separación de poderes consolida el Estado de Derecho. Además, se puede considerar la separación de la Planificación Nacional del ejecutivo, de tal manera que el diseño, elaboración e implementación de políticas públicas no esté sometido a la administración del gobierno de turno, sino que se deba colaborar para beneficio de la sociedad en su conjunto. Cualquier propuesta de ley ejecutiva pasaría por la Planificación Nacional, previo a su discusión en la Asamblea y en la Corte Constitucional. Con este cambio se asegura el respeto a la planeación de largo plazo y se elimina la desorganización pública.

Endurecer la lucha contra la corrupción

En sexto lugar, la lucha contra la corrupción es compleja, pero requiere un endurecimiento de las penas para evitar de un plumazo la impunidad. Se podría introducir: pena máxima de cadena perpetua por actos de corrupción debidamente sancionados, procesos abreviados por casos de violencia infantil y femicidios, y eliminación de medidas cautelares. El control de la corrupción, consolida el Estado de Derecho, controla al Sistema Judicial y la Asamblea, fortalece la democracia y facilita el ejercicio de la gestión del Ejecutivo.

Planificación nacional a largo plazo

En séptimo lugar, la creación de una entidad de Planificación Nacional de largo plazo es indispensable para evitar el ejercicio excesivo de los tres poderes del Estado. Los miembros de ésta podrían ser elegidos por ser profesionales reconocidos, con cuarto nivel de formación (PhD) y con experiencia en planificación. Ejercerían el cargo por 5 años.

Contra la informalidad

En octavo lugar, los beneficios de las políticas públicas, sean económicas, sociales o ambientales deben ser únicamente para personas jurídicas formales. Se debe eliminar la informalidad en las actividades económicas, sociales y ambientales para garantizar la focalización de las políticas, fortalecer el empleo, apuntalar la seguridad social y mejorar el bienestar común.

Hacia un modelo económico sustentable

En noveno lugar, el modelo económico de desarrollo sustentable implica un cambio en el modelo de gestión pública con énfasis en: regulación, control y sanción, evitando el mantenimiento de subsidios generalizados, la participación en las actividades productivas y la empleabilidad pública; la reorganización y fortalecimiento institucional; y especialmente la definición de sectores estratégicos, incorporando a salud, educación, seguridad social y seguridad nacional, y eliminando a los actuales.

Un esquema inicial para que la Asamblea Constituyente reflexione sobre el nuevo modelo de desarrollo sustentable, y se facilite su traducción en la norma, incluye:

RECURSOS NATURALES Explotación petrolera, minera y forestal : Debe ser sostenible, no irracional, formal no informal. Promover el uso de la tecnología moderna, a escala, no artesanal. Con consulta previa gestionada por la Administración de Gobierno y la Planificación Nacional. Combustibles fósiles : Menor uso progresivo. Fomentar el uso de combustibles alternativos. Esto eliminaría la necesidad de subsidios. Se requiere un plan modular de importación de diésel y gasolinas. Promover la forestación: Crear y consolidar incentivos monetarios en el tiempo para promover la reforestación y sancionar la deforestación.

GESTIÓN PÚBLICA No a la corrupción: Reforma legal que incluya prisión automática, sin oportunidad de habeas corpus a corruptos culpables. Penas progresivamente más fuertes para quienes se aprovechan de los recursos públicos de salud, educación, gestión e inversión, seguridad social y seguridad nacional, llegando a la cadena perpetua sin amnistía ni habeas corpus. Se deberá apoyar en la Comisión Anticorrupción existente. Estado Normador, Regulador y controlador : Modelo de gestión que conceptualmente promueva una sociedad sostenible con participación privada sin exclusividad del Estado y establezca las sanciones contra la competencia leal. Esto implica una racionalización de las entidades del Estado y el fortalecimiento de su institucionalidad. Tamaño del Estado : Racionalizar el tamaño del Estado para no afectar las finanzas públicas, y promover la participación privada en la prestación de servicios públicos y en las alianzas público privadas para la inversión. Aplicar el programa de capacitación de capacitadores de exfuncionarios públicos para prestar servicios a incubadoras de empresas. Iniciativa Privada : Promoción de la competencia leal, de la inversión productiva con el Estado y el respeto a la norma sobre las condiciones laborales y el salario justo. Focalización de la política Social en los Grupos vulnerables : Creación y consolidación del Banco de Alimentos, Medicinas, Salud y Vestimenta y servicios públicos. Apoyo de la empresa privada para la provisión y utilización de tecnología para la entrega a los beneficiarios. Nueva Estructura Impositiva : Definir una nueva estructura de pago. Promover impuestos eficientes (IVA. Especiales, Renta) y eliminar impuestos deficientes (Activos, Herencias, otros). Promover estabilidad tributaria al sector privado facilitando los procesos.

SALUD

Desnutrición Infantil : Implementación con aporte de organismos internacionales con énfasis en el área rural y urbano marginal. Definir un plan para que en el año 2050 se haya erradicado la desnutrición infantil. Educación en la Concepción : Programa de Fortalecimiento de la Familia para capacitar a mujeres, madres y padres sobre los valores de la cultura y de la familia. Bancos de Salud : Asociado a los bancos de alimentos para niños de hasta 6 meses. Programa de medicinas para adultos mayores y enfermedades catastróficas. Promover la Formalidad: las actividades productivas formales apoyan a la seguridad social y su sostenibilidad en el tiempo. Las Administraciones de Gobierno deben cumplir con el pago de la deuda existente utilizando instrumentos financieros de mercado.

EDUCACIÓN Básica y Bachillerato : Definir un nuevo plan de estudios de forma diferenciada en lo rural y en lo urbano. Introducir temas de valores, trato entre personas, corrupción. Rural más enfocado al entorno, centros rurales de tecnología y emprendimiento, logística y acopio, industrialización y conservación. Carreras Técnicas : Definir un nuevo pensum con orientación a tecnología, gestión pública (procesos), agricultura económica, conservación, emprendimiento. Educación Superior : En tercer nivel incluir carreras para la Función Pública y en cuarto nivel proyectos de inversión Pública y toma de decisiones. Reorientación de los Servidores Públicos : Aplicar el programa de capacitación de capacitadores de ex y funcionarios públicos para prestar servicios a incubadoras de empresas.

INNOVACIÓN Promover la Inversión en Innovación: Atraer recursos frescos para la inversión en I+D+i como fuente de la competitividad productiva y mejoramiento de la gestión de los servicios. Fondo de Investigación : I+D+i, aprovechar la biodiversidad del país para generar nuevos productos biológicos, medicinales y otros.

Conclusión

Si somos capaces de iniciar sin corrupción la reforma de la Constitución, y por esta vez pensamos en todos, eclosionaríamos a un país mejor, una sociedad democrática más equitativa, una justicia social más cabal, una seguridad social garantizada, una seguridad nacional que promueva las relaciones humanas y la oportunidad abierta para la mejora continua de todos.

[1] / Sustentable, la capacidad de un sistema para mantenerse en equilibrio y armonía con su legado, su entorno, considerando todos los aspectos sociales, políticos, económicos y ambientales. Implica una visión de largo plazo buscando generar beneficios para las generaciones actuales y futuras.