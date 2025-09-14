Más de 100.000 personas marchan en Londres contra la inmigración

domingo, septiembre 14, 2025

Una multitud de más de 100.000 personas se movilizó en Londres en una marcha contra la inmigración. La protesta fue convocada por sectores nacionalistas que exigen endurecer las políticas migratorias tras el aumento de la llegada de solicitantes de asilo y trabajadores extranjeros.

Las calles del centro de Londres se llenaron de banderas británicas en una de las mayores manifestaciones nacionalistas de los últimos años. Según estimaciones policiales, más de 100.000 personas participaron en la protesta convocada por organizaciones que piden limitar el ingreso de inmigrantes y solicitantes de asilo al Reino Unido.

Los manifestantes se concentraron en torno al Parlamento y marcharon hacia Downing Street, reclamando medidas más estrictas para el control de fronteras. Entre las demandas, destacan la reducción de visas laborales y la aplicación de políticas de deportación más rápidas.

La protesta refleja la creciente tensión social frente al aumento de la inmigración en un país que, tras el Brexit, ha endurecido sus políticas migratorias pero aún depende de mano de obra extranjera en sectores clave como la salud, la agricultura y la construcción.

El gobierno británico defendió su política actual, asegurando que el Reino Unido necesita equilibrar la seguridad y la economía. Sin embargo, la magnitud de la marcha pone presión sobre el primer ministro y abre el debate sobre el rumbo de la política migratoria en un contexto de crisis global de refugiados.

Relevancia para Ecuador

El tema migratorio en Europa es relevante para Ecuador, ya que miles de compatriotas residen en Reino Unido y dependen de políticas estables para su permanencia y empleo. Además, la discusión global sobre migración incide en la percepción internacional de países emisores.