Oportunidades para el empleo

Ecuador bajo la Constitución de 2008 sigue un modelo de desarrollo basado en la participación del estado en la actividad productiva, compitiendo con las organizaciones de la sociedad civil y las empresariales, en lugar de fomentar el desarrollo productivo con políticas públicas efectivas. El modelo no provee los incentivos efectivos para atraer inversión, tecnología e innovación. El modelo debería cambiar a otro más acorde con el entorno actual y futuro.
La persistencia de las crisis económicas ha puesto de manifiesto claro que el modelo sustentando en los factores de crecimiento tradicionales no ha sido suficiente para consolidar un proceso de cambio estructural que sustente el desarrollo productivo integral. En países emergentes, las decisiones de política pública son parte del modelo de desarrollo orientado a fortalecer los nuevos factores de crecimiento o, en su defecto, en nuevos factores más creativos y modernos. La estrategia, a seguir, implica consolidar los esfuerzos públicos y privados y a reorientar la producción hacia un sistema conservacionista integrado, incorporando todas las instancias industriales y de servicios y la actualización del sector laboral.
Según los expertos para ser exitosos, en este proceso de cambio en el sector productivo, las nuevas fuentes de crecimiento deben considerar, entre otras las siguientes: Inversión en talento humano, es decir educación y capacitación formal investigadora y empresarial; Infraestructura productiva; Inversión en I + D + i; mayores fuentes de financiamiento modernas, que reduzcan el riesgo asociado a los proyectos productivos de valor agregado, el emprendimiento y la innovación; y, conservación y uso racional de recursos naturales.
El desarrollo económico se sustenta en la capacidad de un país para transformar la estructura productiva con base en la complementariedad entre la producción y el desarrollo tecnológico y proponer soluciones productivas eficientes (ecosistema productivo) desde la red empresarial incluyendo los emprendimientos. Corea, China, Vietnam del Sur y Chile son un ejemplo de que sí hay como hacerlo.
Se evidencia que el desarrollo productivo moderno implica suficiente volumen de producción de bienes y servicios innovadores, precios estables, incorporación tecnológica y mercadeo estratégico que atraiga a la demanda y generen, en la cadena de valor hacia atrás; empleo, encadenamientos productivos, impuestos, en fin, beneficios para toda la sociedad (empresas, emprendedores, academia, familias) y el estado (administración de gobierno).
Por ello, el marco jurídico debe estar en línea con este propósito. Un entorno normativo que promueva un estado fuerte técnica e institucionalmente, entidades rehabilitadas en su capacidad técnica y operativa, con músculo financiero para implementar políticas públicas en el sector social, desarrollar relaciones duraderas con las organizaciones de la sociedad civil y empresariales. Éste es el inicio de un proceso de redimensionamiento del estado.
El funcionamiento productivo integrado, participativo, corresponsable con el ambiente, es un ecosistema que propendería la incorporación de emprendimientos e innovación tecnológica en el sistema productivo, que requiere de recursos humanos con competencias actualizadas para asistir, asesorar, acompañar al sector productivo naciente. No se trata de reducir la nómina; sino más bien, abrir oportunidades a los funcionarios públicos para actualizar sus competencias laborales y que ello les permita emprender o insertarse el sector laborar productivo o de servicios. Así se reduce la nómina sin generar niveles de desempleo alarmantes.
Es una propuesta para la mejora continua de los seres humanos, solos, organizados o en comunidades que incrementen y desarrollen las capacidades y potencialidades, propias y de otros. El resultado se cristalizaría en: mejoramiento de las capacidades laborales, educación formal, actualización y capacitación productiva; ampliación de oportunidades de empleo propio o bajo dependencia; inversión, productividad, equidad y ambiente laboral justo; uso racional de los recursos naturales; y, menores desigualdades.
Para materializar estas oportunidades de empleo, el estado debería propiciar, mediante políticas públicas efectivas: i) un entorno de negocios favorable para el desarrollo productivo, emprendimiento e innovación, que la producción genere empleo, no que el estado sea empleador; y, ii) crear condiciones para la actualización de las competencias laborales de funcionarios públicos a ser desvinculados, personas desempleadas y jóvenes.
PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL EMPLEO[1]
El propósito es contribuir a efectivizar el desarrollo productivo mediante la aplicación de políticas públicas de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento empresarial como parte del mejoramiento de la promoción productiva y el fortalecimiento del tejido empresarial formal.
Se fundamenta en cuatro principios: Equidad, sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y competitividad sistémica.
Tiene dos componentes principales: A) Políticas para favorecer un entorno propicio para la inversión productiva y B) Políticas para favorecer la desvinculación ordenada. Son complementarias pues las incubadoras deben contratar a los funcionarios con competencias laborales actualizadas para prestar los servicios a empresarios. Si no se implementa de esta manera podría no funcionar el proceso de desvinculación de funcionarios públicos.
La primera incluye:
La segunda considera importante:
Es una propuesta indecente, pero es importante considerarla. Cuando desvinculamos a 2.900 trabajadores (de 3.000) del puerto de Guayaquil. Se les propuso que creen empresas prestadoras de servicios portuarios y se les proporcionó ayuda legal, financiera y gerencial con profesionales expertos. El resultado fue la creación de dos empresas, una con 700 extrabajadores y otra con 600 extrabajadores, que se auto calificaron. Parte de la indemnización por su desvinculación constituyó su aporte de capital a las empresas nacientes. No hubo protestas, ni huelgas, no desatinos. El puerto siguió funcionando y gracias a desvinculación apropiada, el siguiente gobierno no pudo incorporar más funcionarios a esta dependencia.
Si hay cómo, si está bien claro el propósito fundamental, los procedimientos previos, los recursos y qué entidad lo ejecutará.
[1] / de la Torre. P. 2021. Propuesta de Lineamientos de Políticas Públicas de Servicios a los Negocios: Capacitación, Asistencia Técnica y Coaching. XVII Foro Internacional del Emprendedor: políticas públicas para el desarrollo
del emprendimiento y las mipymes. No publicado.
