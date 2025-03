Trump, Milei y cripto

miércoles, marzo 19, 2025

Dos presidentes, dos monedas digitales y miles de millones perdidos. Donald Trump y Javier Milei promocionaron criptomonedas que se dispararon y luego colapsaron, dejando a muchos inversionistas en ruinas. Mientras Trump planea convertir a EE. UU. en la “criptocapital del mundo”, Milei evade responsabilidades y Bukele ajusta su estrategia. Un análisis de cómo el poder y las criptos pueden cambiar las reglas del juego financiero global.

Tiempo de lectura: 2 minutos

En enero 17, tres días antes de su posesión, en las cuentas sociales del presidente Trump aparece la moneda digital $Trump; al día siguiente se estrena $Melania. El 14 de febrero, Javier Milei exaltó una nueva moneda digital en su cuenta personal en X: “El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”. Dos presidentes de países importantes casi simultáneamente promueven nuevas criptomonedas. En ambos casos en cuestión de horas el precio trepó exponencialmente.

Como era de esperar, acto seguido los promotores “halaron la alfombra”, como dicen los iniciados en piramidaciones (lo que son las criptomonedas): vendieron todas las fichas que habían creado, y las criptos con promoción presidencial colapsaron. Los trumpistas perdieron $ 12 mil millones, los mileístas $ 4 mil millones.

Donald Trump emite orden ejecutiva que crea una Reserva Estratégica de Criptomonedas

Trump habría hecho una fortuna. Igual el emisor de $Libra, un financista de Singapur. De Javier no se sabe. El argentino retiró su apoyo a $Libra y se justificó: “Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?”. El kirchnerismo prepara un juicio político en el Congreso. En Washington, el SEC, la comisión de valores, abandonó el caso contra tres emisoras de criptomonedas y las investigaciones que seguía contra al menos cinco otras.

El presidente precursor de la adopción de criptomonedas, Bukele, retiró al bitcoin la calidad de moneda oficial de El Salvador –junto al dólar– ante presión del Fondo Monetario. En honor de Bukele, hay que reconocer que no promovió ninguna criptomoneda trucha. Pero El Salvador sigue haciendo reservas internacionales en bitcoin. Siendo un país pequeño no es un monto que altere el mercado (alrededor de 6.100 bitcoins, unos $ 500 millones), Trump mantiene su entusiasmo por las criptomonedas. En marzo 6, predijo que EE. UU. se convertirá en la criptocapital del mundo. Y que no venderá las criptomonedas que posee el Estado como consecuencia de confiscación de activos, y que comprará bitcoin para establecer una reserva federal, para regocijo de los que la minan y acumulan, muchos de los cuales residen en Kazajistán, Rusia y China.