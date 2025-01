Reportan falta de personal en la torre de control del aeropuerto de Washington D.C. durante accidente aéreo

jueves, enero 30, 2025

Un informe preliminar de la FAA reveló que la torre de control del Aeropuerto Internacional Ronald Reagan operaba con personal insuficiente en el momento de una reciente colisión, lo que pudo haber afectado la gestión del tráfico aéreo

Tiempo de lectura: 2 minutos

Un informe preliminar sobre la colisión aérea ocurrida el miércoles por la noche entre un avión comercial y un helicóptero militar indica que la torre de control del Aeropuerto Internacional Ronald Reagan no contaba con el personal adecuado para el nivel de tráfico aéreo en ese momento, según reportó The New York Times.

De acuerdo con un reporte interno de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA), el controlador que dirigía los helicópteros cerca del aeropuerto también estaba encargado del tráfico de despegues y aterrizajes de aviones comerciales, funciones que usualmente se asignan a dos operadores distintos. La torre de control del aeropuerto ha enfrentado problemas de falta de personal durante años, según el informe.

El choque sucedió alrededor de las 21:00 (hora local), en un área de alto tráfico aéreo, a unos cinco kilómetros de la Casa Blanca y el Capitolio, informó la Administración Federal de Aviación (FAA). De acuerdo con Associated Press (AP), el avión, un Bombardier CRJ-701, operado por PSA Airlines como American Airlines 5342, realizaba un vuelo desde Wichita, Kansas, y estaba en aproximación final cuando colisionó con un helicóptero UH-60 Blackhawk del Ejército de Estados Unidos, que realizaba un entrenamiento nocturno.

El presidente Donald Trump, en conferencia de prensa, solicitó un minuto de silencio por las víctimas y confirmó que no hubo sobrevivientes. Hasta el momento, las autoridades han recuperado 30 cuerpos de las 67 víctimas, incluidos los tres militares que viajaban en el helicóptero.

Reacciones oficiales

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que el helicóptero despegó de Fort Belvoir, Virginia, y realizaba una evaluación nocturna obligatoria con una tripulación experimentada. Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó el accidente como “absolutamente prevenible” y aseguró que no hubo fallos de comunicación entre el avión y el helicóptero.

El presidente Trump, en una rueda de prensa, vinculó el accidente con prácticas de contratación basadas en diversidad, equidad e inclusión (DEI) dentro de la FAA, señalando que su administración solo contratará a “genios naturalmente talentosos” para el puesto de controlador aéreo. El exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg, rechazó estas afirmaciones, calificándolas de “despreciables” y acusó al presidente Trump de despedir personal clave en seguridad aérea al asumir el cargo.

El Departamento de Transporte confirmó a Chris Rocheleau como administrador interino de la FAA, en medio de la vacante dejada por Mike Whitaker, quien renunció el 20 de enero tras meses de presión por parte de Elon Musk.

Pasajeros y víctimas

Entre los fallecidos en el avión se encontraban varios miembros de la comunidad del patinaje artístico de EE.UU., quienes regresaban de un campamento de desarrollo realizado junto al Campeonato Nacional de Patinaje Artístico en Wichita, informó U.S. Figure Skating. El Skating Club of Boston confirmó la muerte de seis de sus miembros.

Las víctimas incluyen a los patinadores adolescentes Jinna Han y Spencer Lane, sus madres y dos reconocidos entrenadores de origen ruso: Evgenia Shishkova y Vadim Naumov. Shishkova y Naumov, casados y residentes en Estados Unidos desde hace años, fueron campeones mundiales de patinaje en 1994. Su hijo, Maxim Naumov, competidor de la selección estadounidense, acababa de participar en el torneo y estuvo presente en el momento del accidente.

Los equipos de emergencia encontraron el fuselaje del avión partido en tres en aguas poco profundas del río Potomac. La operación de búsqueda y recuperación continúa con 300 socorristas en la zona. El Ejército de EE.UU. confirmó que los cuerpos de los tres militares a bordo del helicóptero fueron recuperados y trasladados a la Base Aérea de Dover, Delaware, donde se realizará la transferencia digna de sus restos. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lidera la investigación del siniestro.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/estados-unidos/2025/01/30/faltaba-personal-en-la-torre-de-control-del-aeropuerto-de-washington-dc-durante-accidente-aereo-reporte/