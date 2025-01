Primeros deportados de Estados Unidos llegan a Guatemala

Tiempo de lectura: 2 minutos

Aviones militares estadounidenses C-17 comenzaron este viernes (24.01.2025) a deportar a inmigrantes detenidos en Estados Unidos, de acuerdo con órdenes del presidente Donald Trump, mientras el Pentágono se prepara para enviar aún más tropas a la frontera sur.

“El presidente Trump está enviando un mensaje fuerte y claro al mundo entero: si ingresa ilegalmente a Estados Unidos de América, enfrentará severas consecuencias”, señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la red social X.

Este viernes, dos aviones militares estadounidenses, cada uno con unos 80 inmigrantes a bordo, volaron desde Estados Unidos a Guatemala, según la agencia de noticias Reuters, que consultó a un funcionario estadounidense.

El gobierno guatemalteco no confirmó si en el grupo hay algunos de los 538 “inmigrantes ilegales” arrestados o de los “cientos” expulsados que anunció el jueves por la noche la Casa Blanca.

Durante su campaña, Trump prometió actuar contra la inmigración irregular. Tras asumir la presidencia a inicios de semana, declaró estado de emergencia nacional en la frontera con México y firmó una salva de decretos migratorios.

Deportation flights have begun.

President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1

— Karoline Leavitt (@PressSec) January 24, 2025