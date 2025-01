La UBA rescató a Nimbus, un perro con discapacidad auditiva

sábado, enero 25, 2025

Tiempo de lectura: 2 minutos

n un espacio pequeño, atado, aislado y vulnerable fue encontrado Nimbus, un perro con discapacidad auditiva, a quienes sus tutores lo tenían encadenado. Este caso se registró en el sector de Chimbacalle (sur). Hasta ese lugar acudió personal de Unidad de Bienestar Animal (UBA), para liberar al animal de compañía.

Aunque su discapacidad lo hacía vulnerable sus ojos reflejaban esperanza. Por eso, cuando llegaron los inspectores de la UBA, la soga que tenía amarrada en su cuello no impidió que se levante y abrace a una de las funcionarias.

Luego de su rescate, el personal de la UBA le dio el nombre de Nimbus ¡Como las nubes que guardan paz en medio del silencio!, y como medida de protección, fue trasladado a uno de los Centro de Atención Veterinaria de Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT), donde fue esterilizado y recibe atención médica veterinaria.

La discapacidad no es una excusa para el abandono o el maltrato animal. Cuando elegimos tener un animal de compañía, hacemos un compromiso de vida de: protegerlo, cuidarlo y garantizarle una vida digna. Sin embargo, encadenar o descuidar a un animal rompe con esa palabra. Ellos son seres sintientes, no objetos, encadenarlos no solo les causa estrés, miedo y enfermedades físicas, sino que también los priva de algo esencial, la posibilidad de vivir dignamente.

Según la ordenanza municipal 072, los tutores podrían recibir una sanción por las siguientes infracciones:

Artículo 3710.- Infracciones graves. – literal 41) Incumplir con la esterilización de animales de compañía que se sanciona con un salario básico

Artículo 3711, literal 13) Encadenar o atar animales como método habitual para mantenerlos en cautiverio, así como privarles totalmente de su movilidad natural; que se sanciona con 10 salarios básicos.

Luego del correspondiente procedimiento con las medidas de protección del can, la UBA tendrá a su a cargo el cuidado del animal de compañía, hasta que finalice el debido procedimiento sancionatorio a través de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Los animales con discapacidades pueden adaptarse a su entorno, pero dependen de nosotros para que ese entorno sea seguro y lleno de amor. Su capacidad de amar no está limitada por su discapacidad. La UBA realizó un llamado para hacer un cambio, y ser mejores tutores, para demostrar que la discapacidad no define el valor de una vida.