¿Estamos en campaña?

La política vive en campaña constante, ignorando problemas como el crimen y la inseguridad

No resulta extraño que alguien que no siga la política constantemente ni se haya dado cuenta de que estamos en una campaña electoral.

Sí, es obvio que el número de anuncios es mayor, hay más ofrecimientos que los de costumbre y el infaltable vota por mí se escucha y se ve por todo lado, pero en lo que respecta al resto es como siempre: descalificación del oponente, lluvia de críticas, denuncias, burlas sobre el otro, acusaciones, división, generación de miedo, polarización y bailes en redes sociales.

Es que desde la elección del 2023, luego de la muerte cruzada, los que perdieron están más ansiosos que antes por volver a gobernar y los que ganaron ni se plantean la idea de irse. Y eso ha hecho que no dejemos de vivir la política como una constante e imparable campaña.

En el intermedio, los electores, a quienes deben seducir para que los apoyen, están centrados en trabajar, con la esperanza de que la violencia y la inseguridad no golpee a su puerta y aspirando en que este año sea algo mejor para sus familias.

El país se lo ha repetido hasta el cansancio, tiene desafíos enormes, uno de ellos es afrontar el crimen organizado, que ha penetrado en muchos niveles, ha vinculado a muchos niños y adolescentes a los grupos delincuenciales, lo que también ha provocado deserción escolar.

La institucionalidad, es decir, el Estado en su conjunto, no ha logrado sincronizarse para enfrentarlo (un ejemplo es la captura de sospechosos y su liberación inmediata). Tampoco se ha conseguido aún dar alternativas de desarrollo y oportunidades a los jóvenes para que no opten por la delincuencia… y se pudiera seguir diciendo decenas de aspectos vinculados únicamente a este tema y que para los políticos es solo uno más.

Muchos de quienes hoy buscan ser elegidos han ejercido cargos públicos y no se han preocupado de esto. Bien saben que esto no comenzó en 2018. Su historia es muy anterior, pero no les importó y ahora tampoco suman para dar una salida.

Mientras la prioridad en la política sea únicamente ganar para alcanzar sus objetivos personales o grupales, el país seguirá en eterna campaña y, lo más grave, sin poder construir una alternativa viable y conjunta.

¿Qué le queda entonces a los ciudadanos? Continuar exigiendo mayor seriedad, información seria, más responsabilidad. Y, sobre todo, guiar a los más jóvenes en lo importante que es preocuparse por cómo se guía el país.

