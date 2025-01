Elecciones Ecuador 2025: El debate presidencial contó con los 16 candidatos

domingo, enero 19, 2025

16 candidatos a la Presidencia de la República expusieron las ideas y propuestas que tienen para guiar a Ecuador de 2025 a 2029.

Los 16 candidatos a la Presidencia de Ecuador debatieron, este domingo 19 de enero del 2025, sobre tres ejes temáticos: seguridad y prevención del crimen; eficiencia del Estado y servicios públicos; crecimiento económico y generación de empleo.

El debate presidencial se realiza en dos grupos. Primero intervendrán: Henry Cucalón (Construye), Jimmy Jairala (Centro Democrático), Francesco Tabacchi (Creo), Jorge Escala (Unidad Popular), Henry Kronfle (Partido Social Cristiano), Luis Felipe Tillería (Avanza), Juan Iván Cueva (Amigo), y Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional).

Henry Cucalón (Construye)

La película de horror que estamos viviendo del actual presidente o del correísmo, pero ya no. Desde hoy elegimos no el mal menor yo estoy decidido con capacidad me he preparado para ser presidente.

Jimmy Jairala (Centro Democrático)

Hoy estamos viviendo el peor momento del país, nos arrinconaron los que nos han enseñado… robando el futuro, El 89 de febrero no solamente… sino también si nos quedamos o nos vamos. Soy Jimmy Jairala y quiero ser tu Presidente.

Francesco Tabacchi (Creo)

Mientras los políticos se pelean los vacunadores operan, los negocios se apagan a los ciudadanos nadie nos defienden, por eso tenemos que hacer las cosas rápido y ya. Soy Francisco Tabacchi, Lista 21, quiero ser presidente para devolverte la paz y la esperanza con una mano dura y una mano inteligente.

Jorge Escala (Unidad Popular)

Soy el profesor Jorge Escala, Ecuador vive su peor momento. Estamos de luto por los cuatro niños de Las Malvinas que fueron asesinados por este Gobierno. Me conmueve porque pudo ser cualqueira de mis alumnos en Guayaquil. Esto nunca más, convertiremos el dolor en esperanza, se acabó tu tiempo Daniel.

Henry Kronfle (Partido Social Cristiano)

Soy Henry Kronfle Kozaya, tengo 52 años y soy ingeniero mecánico nuclear y sé administrar y resolver problemas complejos. Vivimos una grave crisis, conmigo aseguraremos seguridad, empleo y billete en tu bolsillo ahora. (…) Un solo Gobierno, que todos queremos.

Luis Felipe Tillería (Avanza)

Dios los bendiga, soy un migrante como muchos ecuatorianos. Comencé limpiando oficinas y logré ser gerente de uno de los principales bancos del mundo. También el primer ecuatoriano en ser electo concejal de Londres. Ya migré, ya sufrí para que tú no tengas que migrar. Vengo a resetear el sistema abrazando las ideas de la libertad vamos a enrumbar al Ecuador hacia el primer mundo.

Juan Iván Cueva (Amigo)

Dejaremos de ser anónimos, nunca más seremos invisibles. Soy Juan Iván Cueva, un ciudadano como tú, con una familia (…) dejé de ser espectador y entré a la política a los 39 años. Soy ingeniero, experto en tecnologías. Soy Juan Iván Cueva, tu amigo, Lista 16.

Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional)

Estoy cumpliendo mi deber de trabajar con ustedes para que el pasado no vuelva.

SEGURIDAD

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?

Responde candidato Henry Cucalón

Yo voy a salvar a nuestros jóvenes poniendo al estado a su servicio: educación, salud y su propia seguridad (…) reclutadores que los usan como carne de cañón escúchenme bien desgraciados, precio para sus cabezas. Lamentablemente a los menores que hayan caído en temas como actos atroces contra la vida yo estoy a favor de que sean juzgados, que se eleven las penas y que cuando cumplan 18 años vayan a una cárcel de adultos sí. Eso sí, hay que ver todo de manera integral, yo propongo un cambio radical en materia de seguridad (…) No puede ser que al día de hoy haya 2000 denuncias por extorsión mensuales. Yo propongo una unidad especial de acción contra la extorsión, la mejor unidad con miembros del ejército élite para prevenir este delito que está atormentando a los ecuatorianos. Conmigo los jóvenes tendrán oportunidad sí.

Interpela candidato Juan Iván Cueva a Henry Cucalón

La Vicepresidenta tiene un rol muy importante, ¿Tú quieres sacarla del país o escoger a la que te calce, como lo hizo Daniel y tenerla adentro para que te ayude en temas de seguridad?

Responde candidato Henry Cucalón

En absoluto Iván, Carla Larrea será una excelente vicepresidenta de la República. Mujer inteligente, capaz y valiente y estará en todos los temas de estado, porque si la he designado para ser candidata a vicepresidenta es porque puede ser presidenta de Ecuador. Adicionalmente se encargará de materias de productividad y de emprendimiento y en lo social que va a ser lo importante, estará en todas las decisiones.

Interpela candidato presidente Daniel Noboa a Henry Cucalón

¿Va actuar de la misma manera en que actuó el Gobierno de Lasso respecto a las cárceles, respecto al SNAI y con la mano blanda en tema de narcotráfico?

Responde candidato Henry Cucalón

Yo soy Henry Cucalón, candidato a Presidente, el candidato de CREO está a la izquierda. Yo tendré la capacidad, la decisión y la firmeza para ejecutarlo. Yo sí voy a cumplir porque yo no he pactado con los grupos criminales, ni con los grupos mafiosos, ni tampoco miento por cada diente como otros candidatos que ofrecieron también en el debate anterior hasta hacer cárceles con barcazas. Así que yo sí le voy a cumplir al pueblo ecuatoriano, tengo la entereza para hacerlo.

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?

Responde candidato Jimmy Jairala

Estoy de acuerdo con que sean juzgados como adultos, lo que no estoy de acuerdo es que guarden prisión en los mismos reclusorios que existen hoy en el país y que son auténticas universidades del crimen y que cuando sean adultos, es es otra cosa, ahí tienen que guardar prisión como cualquier otro ciudadano.

También considero que el Estado les está debiendo a los jóvenes, está en deuda con los jóvenes y tiene que trabajar en programas de prevención, música, arte, etcétera, para que los jóvenes de temprana edad tengan algún otro elemento para distraerse y no caigan en manos de los narcotraficantes o microtraficantes. entendamos que el problema de fondo es que sigamos viendo a los pasos de frontera norte, la frontera norte está casi desguarnecida, ingresan toneladas de droga todos los días y lo que hay que hacer es militarizar la frontera norte y militarizar los puertos y defender también con militares el mar territorial y el espacio aéreo porque mientras siga ingresando droga por la frontera norte el dinero sucio va a seguir corrompiendo a la sociedad. Este dinero sucio tiene que ser controlado por una UAFE fuerte, una UAFE más técnica que política. Estoy preparado y tengo la voluntad para hacerlo.

Interpela candidato Henry Cucalón a Jimmy Jairala

Ecuador para los ecuatorianos ¿Candidato, que opinión tiene sobre las políticas de ciudadanía universal de la Constitución de Montecristi y sobre los decretos que ha expedido el actual Gobierno sobre el tema de regularización de venezolanos?

Responde candidato Jimmy Jairala

Considero que hay momento para la situaciones que usted describe. No es este el momento para tener las fronteras abiertas. Tenemos que exigirle a todos los ciudadanos extranjeros que quieran ingresar al país que tengan sus documentos en regla porque cada extranjero que ingresa al Ecuador no solo es explotado en Ecuador, sino también es un ecuatoriano menos con trabajo. Mi obligación como presidente es proteger el empleo de los ecuatorianos.

Interpela candidato Luis Felipe Trillería a Jimmy Jairala

Durante el Gobierno anterior nos dimos cuenta que el crimen organizado creció contundentemente ¿Qué va a hacer en su Gobierno?.

Responde candidato Jimmy Jairala

Con la militarización de la frontera y de los puertos, con el reforzamiento de la Policía Nacional vamos a poder bajar los niveles del crimen organizado, de la sangre en las calles, porque mientras siga abierta la frontera norte y la frontera sur y siga ingresando la droga hay problema. Porque si la droga no entra, no se vende y el dinero no se lava y si no se lava no hay negocios ilícitos.

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?.

Responde candidato Francesco Tabacchi

La respuesta es sí y que pena que ya se comenzaron a pelear ni bien comienza el debate. Tenemos que tener una mano dura y para eso vamos a conformar el escuadrón de la pacificación que estará conformado por los 2000 mejores elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas entrenados por países con quienes tenemos tratados de cooperación como Estados Unidos, El Salvador y las Naciones Unidas, los cuales se encargarán de escoger y seleccionar a estos 2000 hombres para que nunca más nos vuelva a pasar la tragedia de los cuatro niños y que no se nos vaya ningún inocente. Policía Nacional me dirijo a ustedes, tengan la tranquilidad y mi compromiso que a ustedes ni sus familias les va a faltar ni su salario, ni su seguro social pero desde el primer día que comience esta selección comenzará una depuración del Estado, de todas las entidades del Estado empezando por quienes nos cuidan. Cuando fui Gobernador del Guayas, junto a ustedes Policía Nacional y Fuerzas Armadas llevamos a la cárcel a cerca de 12 000 delincuentes que salieron en menos de un año por los jueces y fiscales corruptos. Voy a pedir la cadena perpetua para los asesinos, violadores, vacunadores, para los terroristas y para los fiscales y los jueces corruptos que los ponen en libertad. Vamos a hacer el trabajo juntos con mano dura, una mano justa y una mano inteligente.

Interpela candidato Luis Felipe Trillería a Francesco Tabacchi

El correísmo pactó con los narcos. El Plan Fénix no termina de nacer ¿Estaría de acuerdo usted en condenar con firmeza en este momento frente a los ecuatoriano en este debate el manejo desastroso que ha tenido Rafael Noboa en seguridad?

Responde candidato Francesco Tabacchi

Así como tendré una mano dura tendré una mano firme y vamos a dar el plan de pacificación becas por armas a quién nos entregue sus armas. Los delincuentes que nos entreguen sus armas tendrán becas para sus hijos: deporte, arte, cultura, internet y por supuesto, es polémico pero nadie nace con vocación de delincuente. Quienes quieran hacer las cosas bien van a tener las oportunidades y vamos a romper el círculo. Hay que hacerlo juntos, rápido y ya.

Interpela candidato Juan Iván Cueva a Francesco Tabacchi

Haz hablado del plan de pacificación, ¿cómo, cuándo y en qué tiempo ejecutarás ese plan?

Responde candidato Francesco Tabacchi

90 días, 2 000 hombres, 200 millones de dólares. Quizá es una medida difícil, pero te cuento algo Juan el debate pasado se habló sobre el mismo tema, la seguridad, ahorita estamos hablando de lo mismo y si no hacemos algo distinto, el próximo debate, en cuatro años, estaremos hablando de lo mismo, así que las cosas hay que hacerlo juntos, rápido y ya.

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?.

Responde candidato Jorge Escala

A los niños se los protege y se los educa. En mi Gobierno aplicaré el plan de reinserción escolar, son 200 mil niños que están al margen del sistema educativo, los recuperaré de la garras de las bandas delincuenciales. Qué fácil es hablar de mano dura cuando se vive en Mocolí con guardaespaldas, cuando las familias ecuatorianas vivimos a diario los robos y las vacunas, esto debe terminar ya.

El primer día que me siente en Carondelet firmaré el Decreto para dar de baja a los narcogenerales de las Fuerzas Armadas y de la Policía que están comprometidos con los grandes capos. Aplicaré mano firme para reestructurar el servicio de Inteligencia y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para que termine el lavado de dinero en la banca. Mano firme para controlar las fronteras puertos, aeropuertos, mano firme para castigar a quienes utilizan bananeras para exportar droga a Europa. Invertiremos en educación y trabajo. Más trabajo, más educación es la ecuación para reducir la delincuencia. No más niños ni jóvenes reclutados por las bandas, es la hora de la seguridad, es la hora del pueblo.

Interpela candidato Jimmy Jairala a Jorge Escala

Candidato Escala, ¿de dónde va a sacar usted los recursos que va a requerir la inversión que usted ha explicado en su plan?

Responde candidato Jorge Escala

Fácil Jimmy, en mi Gobierno vamos a recuperar los dineros del Servicio de Rentas Internas (SRI). Cobraré 11 000 millones de dólares de los grandes evasores de impuestos. Esos recursos servirán entonces para garantizar la seguridad y la vida y combatir el crimen caiga quién caiga.

Interpela candidato Henry Kronfle a Jorge Escala

Es ridículo que este Gobierno ni el anterior haya logrado controlar las cárceles de este país. Estás de acuerdo conmigo en bloquear las comunicaciones de las cárceles y garantizar control total con apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas para evitar que sigan siendo centros del crimen organizado.

Responde candidato Jorge Escala

Vamos a recuperar de manera verdadera y eficiente el control de las cárceles. Aplicaremos un plan integral, vamos a vencer el miedo, vamos a pararle el carro al lavado de dinero en la banca privada, combatiré las estructuras corruptas del Estado que ustedes han dirigido. Construiré un país seguro en el que derrotemos el miedo y generemos 500 mil plazas de empleo para nuestros jóvenes.

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?.

Responde candidato Henry Kronfle

Seis de cada 10 miembros de los GDO son menores de 19 años y 4,3 millones de niños y niñas se han visto privados de servicios educativos debido al cierre de las escuelas en zonas de conflicto. Se vive una tragedia. Sí estoy de acuerdo que sean juzgados cuando cometen crímenes atroces, pero también estoy de acuerdo que existan actividades extracurriculares de cultura, arte, deporte y que haya resguardo de la Policía en las escuelas. La delincuencia no para ecuatorianos, esto es el resultado de la corrupción, complicidad e impunidad del correísmo y de la improvisación e incapacidad de este Gobierno.

Es asesinato, el robo, la violación y el secuestro, la vacuna no paran. Los delitos transnacionales y el narcotráfico nos acechan. A mi también me han asaltado con pistola en la cabeza y sé lo que sienten los padres cuando salen a la calle y sus hijos no regresan y cómo viven con miedo, por eso vamos a aplicar mano dura contra la delincuencia con cuatro ejes: preventivo, reactivo, delincuencia internacional y cero corrupción. Policías en las calles 24/7 en patrullaje, dotación completa para la Policía Nacional, control de cárceles con inhibidor, control de fronteras, puertos y aeropuertos, cooperación internacional e integración de bases de datos, pero cero corrupción. Meteremos presos a los jueces y fiscales corruptos con las mismas penas de delincuentes, pero no hay pretextos. Escúchenme bien, vamos a extraditar a Rafael Correa Delgado, es justicia.

Interpela candidato Jorge Escala a Henry Kronfle

Tú hablas de seguridad y mano dura pero has sido parte de los anteriores Gobierno, apoyarás la política de nuestro Gobierno para depurar a los narcogenerales de las Fuerzas Armadas?

Responde candidato Henry Kronfle

Mano dura significa que toda la población esté segura, no importa quién es el delincuente. Si el delincuente es de la calle, es de cuello blanco, es de una banda internacional delictiva o es un miembro de las fuerzas del orden. nosotros vamos a salvaguardar a la gente y eso es mano dura: hacer todo lo que se tenga que hacer para que la gente esté segura.

Interpela candidato Jorge Escala a Henry Kronfle

Los socialcristianos y el correísmo apoyaron la política de militarización de Daniel, ¿Cómo vas a apoyar a nuestro Gobierno para garantizar justicia para las familias de los cuatro niños de Las Malvinas?

Responde candidato Henry Kronfle

Nosotros apoyamos políticas públicas que son positivas para la gente vengan de donde vengan, no importa la ideología política, si es positiva la vamos a apoyar, así que haremos todo lo que está en nuestras manos para salvaguardar a la sociedad y apoyaremos cualquier política pública que refuerce a los militares y a la Policía Nacional para combatir el crimen de las calles y el crimen organizada, eso es mano dura te repito. Eso es mano dura.

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?.

Responde Luis Felipe Tillería

Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?

Para los cabecillas nuestro plan es buscar vivo o muerto. Nuestro plan artillería contra la delincuencia, hará que esta guerra la vayamos a ganar. Los presos van a trabajar como chinos, en nuestro plan chino sí, centro humanitario de inclusión y nuevas oportunidades. Más para los niños tendremos el plan familia, cuna de valores, todo esto amigos lo haremos con la ayuda de Dios, como David versus Goliat. Tendremos el servicio militar para los jóvenes nuevamente y cambiaremos la función de las Fuerzas Armadas para que sea una función dual como los carabineros de Italia que están listos para la época de guerra, pero en la época de paz como los últimos 31 años, paralelamente con la policía van a patrullar las calles y los barrios para que se eliminen las vacunas. Pero también tendremos la diplomacia de la inteligencia contra el crimen organizado. Sabían que el 60% de la droga de este país sale en contenedores de banano y saben dónde va, a Bélgica, por qué? Solo la inteligencia internacional nos ayudará a eliminar la narcopolítica. Yo vengo a resetear el sistema porque sin una justicia transparente y justa no podremos eliminar el crimen organizado.

Interpela Daniel Noboa a Luis Felipe Tillería

Candidato Pillería, usted citó, dijo: “En seguridad hay que cambiar el rol de las Fuerzas Armadas, ¿va a irse en contra del mandato popular?

Responde Luis Felipe Trillería

Al contrario, lo que vamos a hacer es a fortalecer para que no sea algo como excepción, como un estado de excepción, algo excepcional. Lo que necesitamos es optimizar nuestros recursos, como lo hizo Italia cuando era más pobre que Ecuador. No ha habido mafia más mafia que la mafia italiana, por lo cual tenemos que optimizar nuestros recursos en esta fuerza dual, que los militares puedan ser militares en tiempos de guerra y en tiempos de paz controlar los barrios conjuntamente con nuestra policía.

Interpela Jimmy Jairala a Luis Felipe Tillería

Así como yo planteo militarizar la frontera para evitar el paso de la droga, ¿qué propone usted para controlar ese tránsito que nos ha convertido en la vergüenza internacional?

Responde Luis Felipe Tillería

Además de utilizar a nuestros más de 100 mil reservistas para el control de las fronteras también tenemos que controlar las cárceles porque son los centros de mando del crimen organizado. Con nosotros el SNAI se irá a su casa y las cárceles pasarán a manos de los reservistas de las Fuerzas Armadas para poder hacer que roten cada tres semanas para evitar la corrupción. pero además los presos trabajarán como chinos para que podamos vender esa fuerza laboral al exterior.

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?.

Responde Juan Iván Cueva

Muchas de las respuestas que hemos escuchado de los candidatos yo sí las respaldaría. Sin embargo, voy a defender el Ecuador. Sabes cuántas personas mueren por un celular al año. En mi Gobierno nunca más nadie morirá por el robo de un celular. Plan celular de por vida, obligaré a las operadoras en la renegociación de sus frecuencias que te ofrezcan un seguro antirrobo para que así te puedan devolver el celular. necesitamos firmeza contra el crimen por eso vamos a invertir 660 millones de dólares en el plan plomo cero delincuencia con inteligencia artificial, con reconocimiento facial, lector de placas, predicción de comportamientos así los delincuentes no se van a poder esconder ni debajo de las piedras.

La Fuerza Pública y el Ejército tendrán toda la atención del Estado yo sí pienso en sus familias, becas para sus hijos, seguros de salud y seguros de vida. Los buenos elementos toda la atención del Gobierno Nacional y los malos elementos se irán a la cárcel. Correrán pruebas de confianza y polígrafo, voy por los más de 1500 que están podridos y corruptos. Pero no solamente con plomo se crea la seguridad, por eso tenemos el plan mi ñaño donde crearemos centros culturales y comunitarios, aulas, bibliotecas.

Interpela Henry Kronfle a Juan Iván Cueva

¿Estás de acuerdo en que los jueces y fiscales corruptos tengan que ir presos por las mismas sentencias y con el mismo tiempo de los delincuentes que soltaron?

Responde Juan Iván Cueva

Por supuesto Henry, quién no estaría de acuerdo en este tipo de propuestas para la seguridad y para el país. nosotros vamos más adelante, tenemos que reconstruir el tejido social, el problema de inseguridad se da debido a la falta de oportunidades, trabajo y prosperidad que en este momento las familias no tienen porque muchos de los jóvenes, las cabezas de hogar en su desesperación de llevar el pan a sus casas toman decisiones que no son adecuadas y son cooptados.

Interpela Francesco Tabacchi a Juan Iván Cueva

¿Cuál es su propuesta para luchar contra la violencia contra la mujer. Seis de cada 10 mujeres son violentadas en el Ecuador. Un llamado al CNE, no aparece el tema de la mujer en ninguno de los ejes?

Responde Juan Iván Cueva

Es por eso que debemos comenzar con el ejemplo, con educación en nuestros jóvenes, por eso me acompaña Cristina Reyes, quien va a tomar decisiones importantes en la toma del poder. Este, el Gobierno de los ciudadanos va a ser el Gobierno de las mujeres. saldaremos la deuda histórica del Gobierno con las mujeres.

PREGUNTA: Los menores de edad hoy son reclutados por la delincuencia organizada para sus actos y negocios ilícitos. ¿Está usted de acuerdo con que los menores de edad por delitos graves sean juzgados penalmente como adultos?.

Responde Daniel Noboa

Sí estoy de acuerdo desde los 15 años, pero tenemos que trabajar como Estado en lo que estamos haciendo ahora. primero debemos de resaltar también las cifras, hemos reducido en más de un 15% las muertes violentas, hemos reducido en un 25% los femicidios y todo en un año. El plan fénix está funcionando pero nada se resuelve en un año. Debemos de tener seguridad integral con tecnología, la protección de la frontera es lo que dicen de bloquear a extranjeros pidiendo pasado judicial es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos en este momento dándole seguridad a los puertos, hemos sido premiados por la Unión Europea por lo que estamos haciendo en los puertos, al mismo tiempo le hemos dado el apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía que es lo que se necesita, en lugar de estarlos atacando como lo ha hecho gran parte de este panel. nosotros debemos también de entender que las familias de los militares y los policías son importantes. Y sobre mujeres, somos el Gobierno que mayor paridad de la historia del Ecuador, eso lo pueden ver en números en las páginas que he mencionado al inicio. Y eso sí, debemos entender que la corrupción tiene que cortarse sea hombre o sea mujer. Eso de ahí va a hacernos cambiar como país.

Interpela Francesco Tabacchi a Daniel Noboa

Candidato Noboa, la tragedia de los cuatro niños nos rompió a todos. Muchos hemos callado, pero el Presidente de la República no puede hacer silencio. Díganos los nombres de los cuatro niños y decida si le pide perdón al país que nos va a hacer bien a todos.

Responde Daniel Noboa

No hubo ninguna pregunta ahí pero si vamos a hablar de cifras, cuando el señor Tabacchi era Gobernador del Guayas fue la ´+epoca más violenta de la historia de la provincia. Nosotros lo hemos reducido en un 22% y todas las personas involucradas en el caso de Las Malvinas van a rendir cuentas a la justicia, nosotros no solapamos a nadie, como tampoco solapamos a nadie como tipo caso Encuentro, que nos llevó a una crisis energética y metió preso al cuñado del expresidente y al gerente de Cnel.

Luego, en el segundo grupo hablarán de sus propuestas: Enrique Gómez (Suma), Luisa González (Revolución Ciudadana), Carlos Rabascall (Izquierda Democrática), Andrea González (Sociedad Patriótica), Pedro Granja (Partido Socialista)- Atril 5, Iván Saquicela (Democracia Sí), Leonidas Iza (Pachakutik) y Victor Araus (Pueblo Igualdad y Democracia).

