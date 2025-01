Detectan indicios de un “mundo perdido” bajo el Pacífico

Tiempo de lectura: 2 minutos

Un descubrimiento desconcertante podría sacudir los cimientos de nuestra comprensión sobre la estructura interna de la Tierra. Un equipo de geofísicos de la ETH de Zúrich ha revelado la existencia de misteriosas estructuras en las profundidades del Océano Pacífico, en lugares donde, según las teorías actuales, no deberían existir.

Utilizando un superordenador para analizar datos de terremotos, los investigadores encontraron zonas que parecen ser restos de placas tectónicas sumergidas en lugares completamente inusuales, un “mundo perdido” en las profundidades del Océano Pacífico, según el comunicado de la ETH de Zúrich.

“Es como un médico que lleva décadas examinando la circulación sanguínea y de repente ve una arteria en la nalga que en realidad no pertenece ahí. Eso es exactamente lo que pensamos de los nuevos hallazgos”, explica el profesor Andreas Fichtner, uno de los autores del estudio publicado en Scientific Reports.

Sunken worlds under the Pacific? The understanding of the Earth’s interior, especially in terms of plate tectonics and mantle dynamics, might need reevaluation or expansion to account for newly detected patterns. Geophysicists from ETH Zurich and the California Institute of… pic.twitter.com/7dyNJpYqWW

— Nirmata (@En_formare) January 8, 2025