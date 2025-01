Cambios simples en la rutina que protegen la salud del cerebro

jueves, enero 2, 2025

El camino hacia una mente sana comienza con pasos fáciles; prácticas que optimizan el equilibrio mental a largo plazo

El cerebro, ese órgano complejo que controla los pensamientos, emociones y habilidades, enfrenta desafíos importantes con el paso de los años. La demencia, un síndrome asociado al deterioro cognitivo progresivo, afecta a millones de personas en el mundo, y la edad es uno de sus principales factores de riesgo. Sin embargo, investigaciones recientes revelan que pequeños cambios en la vida cotidiana de una persona pueden marcar una gran diferencia en la salud cerebral a largo plazo.

Nilüfer Ertekin-Taner, neuróloga del Hospital Mayo Clinic, y Scott Kaiser, director de Salud Cognitiva Geriátrica en el Instituto de Neurociencia del Pacífico, destacan que el cerebro no está completamente condenado por factores incontrolables como la genética.

Según un estudio publicado en The Lancet, hasta un 45% de los casos de demencia podrían prevenirse mediante la modificación de factores de riesgo como el colesterol LDL alto, la presión arterial elevada o el consumo de tabaco.

Factores modificables y la ciencia detrás de la demencia

En el centro de los factores modificables se encuentra la salud cardiovascular. Las investigaciones muestran que lo que es bueno para el corazón también lo es para el cerebro. Condiciones como la diabetes y el colesterol alto afectan directamente la vasculatura cerebral, esencial para nutrir y proteger las neuronas.

“Las enfermedades cardiovasculares que dañan el corazón también perjudican al cerebro al interrumpir el flujo sanguíneo necesario para eliminar toxinas y proporcionar nutrientes esenciales”, explica la doctora Ertekin-Taner en Women’s Health. Una dieta rica en alimentos antioxidantes, como las bayas y las nueces, reduce el estrés oxidativo, un mecanismo relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Otros factores como el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol aumentan el riesgo de deterioro cognitivo, mientras que adoptar una dieta como la mediterránea o la MIND —que limita la carne roja y enfatiza las verduras de hoja verde— promueve una cognición saludable.

Hábitos diarios para un cerebro sano

Ejercicio físico: un pilar fundamental

El ejercicio regular es una de las herramientas más potentes para cuidar el cerebro. Estudios como el publicado en Preventative Medicine destacan que las personas activas presentan un deterioro cognitivo significativamente menor que las sedentarias.

Caminar a paso ligero 30 minutos al día, cinco veces por semana, no solo fortalece el corazón, sino que también incrementa el volumen del hipocampo, una región cerebral vinculada al aprendizaje y la memoria. Además, mantenerse activo fomenta el contacto social y mejora la calidad del sueño, creando un círculo virtuoso de bienestar.

Interacción social y aprendizaje continuo

La conexión con otras personas estimula la cognición y ralentiza el deterioro mental. Según un estudio de The Lancet Healthy Longevity, quienes interactúan semanalmente con familiares o amigos tienden a mantener una mejor memoria y habilidades ejecutivas.

El voluntariado y la participación en actividades grupales no solo permiten socializar, sino que también incitan al cerebro a aprender y adaptarse. Actividades como resolver un crucigrama, aprender a tocar un instrumento musical o tomar un curso sobre un tema nuevo fortalecen las conexiones neuronales y previenen el deterioro.

Sueño reparador y cuidado sensorial

Dormir bien es crucial para la salud cerebral. Las interrupciones del sueño, como el uso de pantallas en horas previas a acostarse, afectan la calidad del descanso y pueden contribuir al deterioro cognitivo. Apagar dispositivos electrónicos y garantizar un ambiente oscuro y tranquilo son estrategias clave para mejorar el descanso.

Por otro lado, los sentidos, especialmente la vista y el oído, también juegan un papel vital en el bienestar cerebral. Problemas de audición no tratados aumentan hasta cinco veces el riesgo de Alzheimer, según una revisión en The International Journal of Molecular Sciences. Mantener revisiones médicas periódicas ayuda a prevenir este tipo de problemas y protege la salud cognitiva.

