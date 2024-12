Por qué Xi Jinping rechazaría la invitación a la toma de posesión de Donald Trump

sábado, diciembre 14, 2024

El jefe del régimen comunista teme quedar debilitado si luego la Casa Blanca toma medidas contra Beijing

El líder chino Xi Jinping probablemente considere la invitación del presidente electo Donald Trump para asistir a su toma de posesión como demasiado arriesgada para aceptar, y el gesto de Trump podría tener poco impacto en los lazos cada vez más competitivos entre las dos naciones a medida que la Casa Blanca cambia de manos, según expertos.

La secretaria de prensa entrante de Trump, Karoline Leavitt, confirmó el jueves que Trump extendió una invitación para la ceremonia del 20 de enero. La Embajada china en Washington dijo que no tenía información para proporcionar. Pero los expertos no ven a Xi viniendo a Washington el próximo mes.

¿Por qué no asistiría Xi?

“¿Puedes imaginarte a Xi Jinping sentado al aire libre en Washington, D.C., en enero a los pies del podio, rodeado de miembros belicistas del Congreso, mirando hacia Donald Trump mientras entrega su discurso de toma de posesión?”, dijo Danny Russel, quien anteriormente se desempeñó como asistente del secretario de Estado para Asuntos del Este Asiático y el Pacífico.

Russel, ahora vicepresidente de seguridad internacional y diplomacia en el Asia Society Policy Institute, dijo que Xi no permitiría ser reducido al estatus de un mero invitado celebrando el triunfo de un líder extranjero, nada menos que el presidente de Estados Unidos.

Yun Sun, directora del programa de China en el Stimson Center, un grupo de expertos con sede en Washington, dijo que Beijing jugará a lo seguro cuando no hay protocolo o precedente para que un líder chino asista a la toma de posesión de un presidente de Estados Unidos.

“No creo que los chinos tomen el riesgo”, dijo Sun. Podría haber riesgos en la lista de invitados, por ejemplo, dijo Sun, señalando que el principal diplomático de Taiwán en Estados Unidos asistió a la ceremonia de juramento del presidente Joe Biden en 2021. Beijing considera a Taiwán como territorio chino y ha advertido repetidamente a Estados Unidos que es una línea roja que no debe cruzarse.

Si Trump impusiera aranceles de hasta el 60% sobre los productos chinos al asumir el cargo, como ha amenazado, Xi parecería un tonto si hubiera elegido asistir, y eso es inaceptable para Beijing, dijo Sun.

Más bien, los funcionarios chinos son conocidos por su obsesión con la dignidad y seguridad de su líder cuando viajan al extranjero, dijo Russel, quien ha negociado cumbres de alto nivel con los chinos. “Siempre han exigido que cualquier viaje de líder a Washington sea tratado como una ‘visita de estado’ completa con todos los ornamentos”, dijo Russel.

¿Qué se espera para las relaciones entre Estados Unidos y China?

Pero se debe esperar que ya se esté planificando una reunión en persona entre Trump y Xi pronto, dijo Russel. Trump prefiere las reuniones en persona con líderes extranjeros, especialmente con adversarios clave, y Beijing podría creer que puede obtener un mejor acuerdo al tratar directamente con Trump, dijo Russel.

Se espera que el regreso de Trump a la Casa Blanca intensifique aún más la rivalidad entre Estados Unidos y China. Ha elegido a varios críticos de China para su gabinete, incluyendo al senador Marco Rubio como secretario de Estado y al representante Mike Waltz como asesor de seguridad nacional.

Beijing ha adoptado un enfoque de “esperar y ver”, pero dice que está preparado para contraatacar si Washington aumenta los aranceles sobre los productos chinos o toma otras medidas poco amistosas.

Sun del Stimson Center advierte que la invitación de Trump no excluye políticas hostiles hacia China. Trump visitó China en 2017 y “se mostró amigable”, pero al año siguiente lanzó la guerra comercial, dijo.

“Ya hemos visto esto antes”, dijo Sun. “Para Trump, no hay contradicción entre la zanahoria y el palo. Para China, eso es una contradicción. Aumentará el deseo de China de jugar a lo seguro, para no ser jugado por Trump, ya sea un mensaje amistoso o hostil”.

