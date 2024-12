Políticos y activistas exigieron que cese el asedio chavista a la embajada de Argentina en Caracas

viernes, diciembre 6, 2024

“La persecución lleva al régimen a exponerse desesperadamente”, señaló un video realizado por la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo y el ex alcalde venezolano David Smolansky, entre otros

Un grupo de destacados políticos y activistas por los derechos humanos divulgó este viernes un video con un mensaje urgente para condenar el asedio que enfrentan seis venezolanos asilados en la embajada de Argentina en Caracas por parte de agentes del régimen chavista.

“La embajada es una cárcel y la quieren convertir en un centro de torturas”, afirman los interlocutores en el clip, haciendo un llamado a la comunidad internacional para que intervenga ante la grave situación que sufren los opositores Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobo, Claudia Macero, Omar González y Fernando Martínez Mottola, quienes llevan más de una semana acorralados en la residencia sin acceso a electricidad, alimentos ni agua potable.

La denuncia del video subraya la intolerancia del régimen de Nicolás Maduro hacia estos seis opositores, con una fuerte crítica a la persecución política. “¿Por qué insisten con el absurdo de la persecución? ¿Y por qué amenazan a sus rehenes? Maduro y sus esbirros asesinos le tienen miedo a los asilados, a los secuestrados en sus centros de torturas, a los expatriados”, señala el mensaje. Y añade: “La persecución lleva al régimen a exponerse desesperadamente. Y no hay ojos tan ciegos para no entender los criminales que son”.

Los oradores también piden la intervención del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, debido a que la embajada se halla bajo la protección diplomática de Brasil, y lo llaman a redoblar los esfuerzos para garantizar un “salvoconducto” para estos opositores venezolanos y evitar que el edificio se convierta en un “calabozo”.

“Presidente Lula, la dictadura de Maduro debe detenerse y los asilados deben tener un salvoconducto. Ningún gobierno democrático en el mundo puede permitir que Maduro siga dando pasos para ensuciar a América Latina. Es un peligro para la región permitir que una sede diplomática se convierta en un calabozo”, concluye el mensaje.

En el video participan Víctor Navarro, periodista y académico venezolano; Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española por el Partido Popular (PP); Rodrigo Diamanti, líder opositor venezolano y fundador de Venezolanos por la Libertad; David Smolansky, ex alcalde venezolano exiliado en Estados Unidos; Karina Banfi, diputada argentina por la Unión Cívica Radical (UCR); Franklin Virgüez, actor y periodista venezolano exiliado; Elisa Trotta, ex embajadora de Venezuela en Argentina designada por el ex presidente encargado Juan Guaidó; Waldo Wolff, ministro de Seguridad de Buenos Aires; Carla Angola, periodista venezolana; y Washington Abdala, abogado y político uruguayo.

“Se intensificó el asedio policial”

El opositor venezolano Pedro Urruchurtu, uno de los seis opositores asilados desde marzo en la residencia de la embajada de Argentina en Caracas -custodiada por Brasil-, denunció recientemente que “se intensificó el asedio policial” en las afueras del inmueble que -insiste- comenzó el pasado 23 de noviembre.

En una publicación en Instagram, aseguró que ha habido “amenazas de ingreso” y “sobrevuelo de drones durante la tarde” del miércoles, cuando temprano -indicó- hubo un “importante despliegue de agentes represivos del Estado”.

Afirmó también que la residencia sigue sin recibir servicio de electricidad y que, entretanto, han podido refrigerar algunos alimentos gracias a una “pequeña planta” eléctrica que, sin embargo, “no surte a toda la casa”. Además -prosiguió-, tienen “mínimas reservas de agua” potable y “se sigue impidiendo el acceso” de camiones cisterna para llenar el tanque del edificio, y ha habido “restricciones y algunos incidentes” con respecto al acceso a la comida.

Por tanto, Urruchurtu -estrecho colaborador de la líder opositora María Corina Machado- hizo un llamado al mundo y, “en especial”, a los gobiernos de Argentina y Brasil, que “tienen responsabilidad directa sobre esta sede”, y al “cuerpo diplomático acreditado en Venezuela”, a que “alcen la voz” ante la “terrible violación al derecho internacional” y “al derecho de asilo”.

Señaló que este asedio es una “ratificación de las prácticas de terrorismo de Estado”, por lo que también exigió “salvoconductos para poder salir seguros”.

Desde agosto, la embajada permanece bajo la protección de Brasil -luego de la expulsión de los diplomáticos argentinos-, aun cuando el régimen de Nicolás Maduro revocó esta autorización en septiembre por la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede por parte de los asilados.

La mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), pidió la semana pasada presión internacional para que cese el “asedio criminal” y “se emitan, cuanto antes, los salvoconductos para los seis compañeros”, quienes ingresaron a la sede diplomática luego de que la Fiscalía los acusara de varios delitos como conspiración y traición a la patria.

Estados Unidos también exigió el miércoles a Maduro que entregue salvoconductos a estas seis personas. (EFE)