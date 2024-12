Cómo Elon Musk y Taylor Swift pueden resolver las relaciones entre Estados Unidos y China

miércoles, diciembre 18, 2024

Los chinos todavía necesitan el mercado estadounidense para sus exportaciones, pero no serán pusilánimes

Tiempo de lectura: 12 minutos

Acabo de pasar una semana en Beijing y Shanghái, reuniéndome con funcionarios, economistas y empresarios chinos, y permítanme ir directo al grano: mientras dormíamos, China dio un gran salto adelante en la fabricación de alta tecnología de todo.

Si nadie se lo ha dicho a Donald Trump, yo se lo diré: su apodo en las redes sociales chinas hoy es “Chuan Jianguo” (que significa “Trump, el constructor de la nación (china)”), debido a que sus incesantes ataques a China y sus aranceles durante su primer mandato como presidente encendieron el fuego en Beijing para redoblar sus esfuerzos por lograr la supremacía global en autos eléctricos, robots y materiales raros, y volverse lo más independiente posible de los mercados y herramientas de Estados Unidos.

“China tuvo su momento Sputnik: su nombre era Donald Trump”, me dijo Jim McGregor, un consultor de negocios que vivió en China durante 30 años. “Los despertó al hecho de que necesitaban un esfuerzo de todos para llevar sus habilidades científicas, innovadoras y de fabricación avanzada autóctonas a un nuevo nivel”.

La China con la que se encontrará Trump es un motor de exportación mucho más formidable. Sus avanzados músculos manufactureros han crecido en tamaño, sofisticación y cantidad en los últimos ocho años, aun cuando el consumo de su gente sigue siendo insignificante.

Si yo, como persona, tuviera que dibujar la economía de China hoy, tendría un cuerpo superior impresionante, como Popeye, que sigue comiendo espinacas, con piernas consumidoras que parecen palitos delgados.

La máquina exportadora de China es tan fuerte ahora que sólo unos aranceles muy altos podrían frenarla realmente, y la respuesta de China a unos aranceles muy altos podría ser empezar a cortar a las industrias estadounidenses el acceso a suministros cruciales que ahora no están disponibles en casi ningún otro lugar. Ese tipo de guerra en la cadena de suministro no es lo que nadie, en ningún lugar, necesita.

Los expertos chinos con los que hablé durante mi viaje hace dos semanas quisieran evitar esa batalla. Los chinos todavía necesitan el mercado estadounidense para sus exportaciones, pero no serán pusilánimes. Tanto Beijing como Washington estarán mucho mejor con un acuerdo, uno que imponga un aumento gradual de los aranceles estadounidenses, mientras ambos hacemos lo que necesitábamos hacer hace mucho tiempo.

¿Qué es eso? Lo llamo el “paradigma Elon Musk-Taylor Swift”. Estados Unidos utilizaría aranceles más altos contra China para ganar tiempo y apoyar a más Elon Musks, más fabricantes locales capaces de fabricar grandes productos para que podamos exportar más al mundo e importar menos. Y China utilizaría ese tiempo para dejar entrar a más Taylor Swifts, más oportunidades para que sus jóvenes gasten dinero en entretenimiento y bienes de consumo fabricados en el extranjero, pero también para fabricar más bienes y ofrecer más servicios, en particular en el ámbito de la salud, que su propia gente quiera comprar.

Pero si no utilizamos este tiempo para responder a China como lo hicimos con el lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética en 1957, el primer satélite artificial del mundo, con nuestro propio impulso científico, innovador e industrial integral, estaremos acabados.

Hay que ir a China para verlo, pero como una delegación del Congreso de Estados Unidos, encabezada por el senador Chuck Schumer en octubre de 2023, fue la primera visita oficial de legisladores estadounidenses desde 2019, y como muchas empresas estadounidenses que trasladaron a su personal estadounidense fuera de China por la COVID-19 nunca lo devolvieron, mucha gente en Washington se ha perdido el asombroso crecimiento de la industria manufacturera del país.

Esto es lo que Noah Smith, que escribe sobre la industria manufacturera, publicó el otro día, utilizando datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial:

En 2000, “Estados Unidos y sus aliados en Asia, Europa y América Latina representaban la abrumadora mayoría de la producción industrial mundial, y China solo representaba el 6 por ciento incluso después de dos décadas de rápido crecimiento”. Para 2030, escribió Smith, la agencia de la ONU predice que “China representará el 45 por ciento de toda la industria manufacturera mundial, igualando o superando por sí sola a Estados Unidos y todos sus aliados.

“Se trata de un nivel de dominio de la industria manufacturera por parte de un solo país que solo se ha visto dos veces antes en la historia mundial: por el Reino Unido al comienzo de la Revolución Industrial y por los Estados Unidos justo después de la Segunda Guerra Mundial”, escribió Smith. “Significa que en una guerra prolongada de producción, no hay garantía de que todo el mundo unido pueda derrotar a China por sí solo”.

Permítanme ofrecer algunos ejemplos de la escala de lo que estamos hablando: en 2019, cuando Trump estaba terminando su último mandato, los préstamos netos de los bancos chinos a las industrias nacionales fueron de 83.000 millones de dólares. El año pasado aumentaron a 670.000 millones de dólares, según el Banco Popular de China. No es un error tipográfico.

Cuando visité China en 2019, antes del Covid, Xiaomi y Huawei eran solo empresas chinas de teléfonos inteligentes. Cuando regresé hace unas semanas, ambas eran ahora también empresas de automóviles eléctricos, cada una aprovechando sus tecnologías de baterías para fabricar automóviles eléctricos realmente geniales.

El SU7 de Xiaomi, que se fabrica en una antigua planta abandonada que solía fabricar coches a gasolina, fue el centro de atención del salón del automóvil de Beijing el pasado mes de abril. Mientras tanto, BYD, la famosa empresa china de baterías, que ya tenía una filial de fabricación de coches, ha redoblado su apuesta por los automóviles. Viajé por toda Shanghái en coches eléctricos BYD supercómodos operados por Didi, el Uber chino. BYD ofrece ahora un vehículo eléctrico subcompacto, el Seagull, cuyo precio inicial es inferior a 10.000 dólares.

En un esfuerzo por exportar su gran inventario de coches, China ha empezado a construir una flota de 170 barcos capaces de transportar varios miles de automóviles a la vez a través del océano. Antes de la pandemia de Covid-19, los astilleros del mundo entregaban sólo cuatro de esos buques al año. Eso tampoco es un error tipográfico.

Como China tiene esencialmente una red eléctrica nacional, ha instalado estaciones de carga en todo el país, por lo que más de la mitad de las ventas de coches nuevos en China son de vehículos eléctricos. Apple habló durante 15 años sobre la posibilidad de fabricar un coche eléctrico. ¿Alguien ha conducido un coche de Apple?

Tomé el tren bala de Beijing a Shanghái. El viaje es más o menos igual a la distancia entre Nueva York y Chicago. Sólo que lleva sólo 4,5 horas porque el tren va a más de 200 millas por hora y hay casi 100 de ellos yendo y viniendo cada día. El viaje es tan suave que si pones una moneda de diez centavos en el alféizar junto a tu ventana (la mitad en el alféizar y la otra mitad fuera) estará exactamente donde la dejaste desde el principio del viaje hasta el final. Prueba a hacer lo mismo en el Acela entre Nueva York y Washington y la moneda estará en el suelo en dos segundos después de que el tren empiece a tambalearse al salir de la estación.

Por si te perdiste la historia, mientras estaba en Beijing, General Motors realizó una amortización de más de 5.000 millones de dólares sobre el valor de su otrora vanguardista fábrica que en su momento fue un actor importante en el mercado automovilístico chino. Las ventas de la empresa conjunta de GM en China, SAIC-GM, “cayeron un 59 por ciento en los primeros 11 meses de este año, a 370.989 unidades, mientras que el campeón local de vehículos de nueva energía BYD vendió más de 10 veces esa cifra en el mismo período”, informó Reuters.

Pero no se preocupen, amigos, la ayuda está en camino. Trump ha prometido que Estados Unidos volverá a ser grande redoblando la apuesta por los vehículos eléctricos de alto consumo y poniendo fin a los subsidios del gobierno estadounidense para los estadounidenses que compren autos eléctricos.

Entonces, ¿qué creen que va a pasar? El resto del mundo hará una transición gradual hacia los vehículos eléctricos autónomos fabricados en China, “y Estados Unidos se convertirá en la nueva Cuba, el lugar que visitas para ver viejos vehículos eléctricos que consumen mucha gasolina y que conduces tú mismo”, como me dijo Keith Bradsher, jefe de la oficina de Beijing del Times y especialista en la industria automotriz.

Si eso sucede, un día nos despertaremos y China será dueña del mercado mundial de vehículos eléctricos. Y como la tecnología de conducción completamente autónoma solo funciona realmente con vehículos eléctricos, eso significa que China será dueña del futuro, también del mercado de vehículos autónomos.

Aquí hay otra forma en que la China a la que Trump se enfrentará en 2025 se ve muy diferente de su última ronda. Si Trump le dijera a China: “Oye, te perdonaré los aranceles si construyes más fábricas en Estados Unidos”, eso definitivamente ayudaría a reducir nuestro déficit comercial con Beijing, pero tal vez no sea un factor que atraiga tantos votos para los republicanos. Porque esto es lo que diría China: “Claro, ¿cuántas fábricas te gustaría? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta? Pero hay una cosa: todas las líneas de montaje estarán atendidas por robots, e incluso podremos operarlas de forma remota”.

En esta visita aprendí un nuevo término: “fábrica oscura”. Una funcionaria china jubilada me mencionó de pasada durante la cena que quería comprar una nueva cama de alta tecnología y decidió ir a ver las ofertas de la fábrica. Sin embargo, cuando llegó, descubrió que era una “fábrica oscura”, por lo que las luces se encendieron solo para ella. No estaba oscura porque estuviera fuera de servicio, me dijo. Estaba oscuro porque estaba tan completamente robotizado que la empresa no desperdicia electricidad manteniendo las luces encendidas para ningún humano, excepto para los ingenieros que vienen a limpiar o ajustar las máquinas una vez al día.

Como explicaba un artículo del periódico estatal China Daily: “Desde placas de acero y teléfonos móviles hasta motores domésticos y piezas de dispositivos de encendido de cohetes, cada vez más líneas de negocio en China están utilizando inteligencia artificial para impulsar su producción y han introducido ‘fábricas oscuras’ con sus capacidades de producción ininterrumpida y sin supervisión las 24 horas. Las fábricas oscuras, también llamadas fábricas inteligentes, están totalmente dirigidas por robots programados sin necesidad de iluminación”.

¿Recuerdas el viejo chiste? “La fábrica moderna será solo un hombre y un perro. El perro estará allí para evitar que el hombre toque las máquinas y el hombre estará allí para alimentar al perro”. Eso no es un chiste en China.

Más estadounidenses podrían tener una mejor idea de lo que está sucediendo allí si simplemente fueran y pidieran servicio de habitaciones en su hotel. Me encanta este relato de un vlogger de viajes alemán sobre su experiencia en un hotel de Shanghái, contado recientemente por Global Times: “’Vale, entonces el teléfono está sonando. Eso significa que el robot está aquí‘, dijo al principio del vídeo. Cuando abrió la puerta, vio un robot de pie allí esperándolo. Cuando presionó el botón de “abrir” en la máquina, la tapa de la parte superior se abrió para revelar la comida que había pedido adentro. Sacó el paquete y presionó “terminado” para cerrar el compartimiento y vio al robot regresar al ascensor”.

No se requiere propina

Pero hay otra razón para la precipitada carrera de China hacia la robotización: la necesidad demográfica. En Estados Unidos, los sindicatos fuertes y una población en crecimiento hacen que los robots sean el enemigo natural de los trabajadores, debido a la forma en que suplantan a la mano de obra manual. El colapso demográfico de China y sus fuertes restricciones a los sindicatos hacen que la introducción de cada vez más robots en las plantas de fabricación sea económicamente esencial y políticamente más fácil (pero China, muy probablemente, también se enfrentará a una reacción negativa de sus trabajadores manuales).

Solo en los últimos siete años, el número de bebés nacidos en China cayó de 18 millones a nueve millones. La última proyección es que la población actual de China de 1.400 millones se reducirá en 100 millones para 2050 y posiblemente en 700 millones para fines de siglo. Para preservar su propio nivel de vida y poder cuidar de todos sus ancianos, con una población activa en constante disminución, China impulsará la robotización de todo para sí misma y para el resto del mundo.

En su primer mandato, Trump —y Biden también— hizo bien en imponer aranceles a China siempre que no nos diera acceso recíproco. China ha violado sistemáticamente las normas comerciales de la Organización Mundial del Comercio para evitar dar acceso recíproco a sus principales socios comerciales, y ha subvencionado en gran medida a sus empresas. Me he quejado de esto durante años. China ha comprado históricamente 1 dólar a Estados Unidos por cada 4 dólares que Estados Unidos compró a China; gran parte de eso es soja y otros productos agrícolas.

Pero esto es lo que da miedo: ya no fabricamos tantas cosas que China quiere comprar. Puede hacer casi todo al menos más barato y, a menudo, mejor.

Eric Chen es el fundador de Kingwills, una empresa china de ciencia de materiales que compite, entre otras, con DuPont. Me explicó que lo que los jóvenes empresarios chinos como él aprendieron de los gigantes chinos de Internet como Tencent, ByteDance y Alibaba fue “innovación y mejora rápidas”. Sus competidores extranjeros, dijo Chen, actualizan sus productos mucho más lentamente y, cuando lo hacen, pueden tardar cinco o seis años en construir una nueva fábrica.

“Actualizamos algunos productos cada 30 días. Podemos producir una nueva línea de producción en seis meses. Aprendimos de Elon Musk y Steve Jobs. Ustedes son realmente buenos” en llevar productos “de cero a 1. Nosotros somos buenos en pasar de 2 a 100″.

Esto es posible porque la constante acumulación de capacidad de fabricación en China significa que prácticamente cualquier cosa que necesites hoy en día, desde una pequeña pieza hasta un químico de tierras raras, se puede obtener en el país. Ningún otro país del mundo tiene un ecosistema local tan completo, explicó Chen, por lo que cualquier idea que se te ocurra, “puedes hacer todo el abastecimiento desde aquí. Tenemos un objetivo de tres años de tener cero mano de obra para la producción y el almacenamiento utilizando una combinación de robots e IA”. Luego “podemos sentarnos en China y controlar la producción fuera de China. Luego podemos colocar fábricas más cerca del cliente”.

Sin embargo, añadió una advertencia: “Probablemente, en el futuro, la competencia para Estados Unidos no sea China, sino la inteligencia artificial. Nos tocará a los dos”.

Los ejecutivos de empresas extranjeras que operan en China le dirán que antes era necesario estar allí para tener acceso a su gigantesco mercado de consumidores. Todavía hay que estar allí, dicen, pero hoy también es para tener acceso al creciente mercado chino de innovadores. Prepárese para más “diseñado en China”, no solo “hecho en China”.

Nos engañamos si creemos que la creciente fortaleza de China en la fabricación avanzada se debe solo a prácticas comerciales desleales. También se debe a que tiene muchísima gente que sigue trabajando, como dicen, “9-9-6″, es decir, de 9 a.m. a 9 p.m. 6 días a la semana para tener una vida mejor, y porque Beijing ha invertido en infraestructura de clase mundial, y porque deliberadamente suprime el gasto de consumo y porque tiene una oferta aparentemente interminable de estudiantes que se especializan en ingeniería, y no tantos en gestión deportiva, sociología y estudios de género.

“Los chinos tratan la educación como nosotros tratamos los deportes”, dijo Han Shen Lin, quien enseña en la Universidad de Nueva York en Shanghai.

Entonces, ¿China nos va a enterrar? Eso no es en absoluto inevitable.

Me fui tan impresionado por las debilidades de China como por sus fortalezas. No quiero ver inestabilidad en China. Es importante para el mundo que China siga siendo capaz de dar a sus 1.400 millones de habitantes una vida mejor, pero no puede ser a expensas de todos los demás.

Y, desde que estuve allí, me quedó claro que, en la relativa ausencia de visitantes extranjeros, muchos chinos han perdido el contacto con la percepción que el mundo tiene de China. Como me dijo un alto funcionario de la Casa Blanca, China “asustó” al resto del mundo cuando comenzó su agenda “Hecho en China 2025″, una política industrial dirigida y financiada por el Estado que tenía como objetivo convertir a China en el productor dominante en todos los aspectos de la fabricación avanzada, desde la industria aeroespacial hasta la ciencia de los materiales y las máquinas herramienta. Y no solo está asustando a los fabricantes más desarrollados, como Estados Unidos y Alemania, sino también a países en desarrollo como Brasil, Filipinas e Indonesia, que ven que China domina en el extranjero y, sin embargo, sigue restringiendo su consumo interno.

China tiene miles y miles de millones de dólares en ahorros internos que podrían estimular su economía, pero la gente gastará esos ahorros solo si tiene confianza en su gobierno y fe en el futuro. Pero el mal desempeño del gobierno al final de la pandemia de Covid sacudió esa confianza, y la falta de transparencia sobre la dirección futura de China ha mantenido a los ahorradores cautelosos.

Su renuencia a gastar se ve agravada por el desempleo juvenil, que se ha estancado en más del 17 por ciento, así como por el hecho de que algunas ciudades están tan necesitadas de efectivo que se envían grupos de recaudadores de impuestos para rastrear a los evasores fiscales en otras provincias. Además, la persistente crisis de la vivienda, nacida de una inmensa sobreconstrucción, ha dejado a muchos chinos sintiéndose pobres de vivienda. Tampoco ayuda a la confianza leer que el tercer ministro de Defensa consecutivo en el cargo o ex ministro de Defensa de China está siendo investigado por presunta corrupción en el Ejército Popular de Liberación.

Lo más importante es que la priorización por parte del gobierno de la ideología del Partido Comunista y de las industrias estatales está llevando a algunos de los innovadores más talentosos del sector privado de China a trasladar silenciosamente su dinero, sus familias o a sí mismos a Japón, Dubai y Singapur. Esa no es una buena tendencia para China.

Mi consejo gratuito a mis amigos en China es que una economía tan desequilibrada no es sostenible. Con el tiempo generará una alianza comercial global en su contra. El mundo no permitirá que China fabrique todo y sólo importe soja y patatas. China necesita más enfermeras para ofrecer una buena atención sanitaria en el país y menos ingenieros para diseñar más coches para el extranjero. Sus jóvenes necesitan más espacios para la expresión creativa, sin tener que preocuparse de que la letra de una canción que escriban pueda llevarlos a prisión. He hablado con demasiadas personas que se sienten asfixiadas o que no se atreven a decir lo que piensan. Ven la represión en Hong Kong. No era así hace 15 años. Hay una razón por la que tantos jóvenes chinos educados ahora anhelan ir al extranjero.

En cuanto a mis vecinos de Estados Unidos, tengo una confesión: me contagié de un virus en China que nunca imaginé que tendría: “el reconocimiento a Elon Musk”.

Me había disgustado tanto la forma en que Musk había estado usando su megáfono X para intimidar a personas indefensas y adular a Donald Trump que solo quería que ese Elon Musk se callara y se fuera. Pero hay otro Elon Musk. El genio ingeniero-emprendedor que puede hacer cosas, cosas grandes (automóviles eléctricos, cohetes reutilizables y sistemas de Internet por satélite) tan bien como cualquiera en China, y a menudo mejor.

Sin embargo, Elon Musk en su mejor momento es el único fabricante estadounidense al que los chinos temen y respetan. Me parece una locura que Trump esté desperdiciando a Musk en el proyecto de reducir la burocracia estadounidense (bajo el acrónimo DOGE, por el informal “Departamento de Eficiencia Gubernamental”) cuando debería estar dirigiendo otro DOGE, una oficina gubernamental para permitir que más estadounidenses “hagan buena ingeniería”.

En resumen, Estados Unidos necesita ajustarse, pero China necesita aflojar. Por eso me quito el sombrero ante el secretario de Estado, Antony Blinken, por mostrarle a China el camino a seguir. El 26 de abril, cuando Blinken se dirigía al aeropuerto después de una visita que incluyó una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, según informó Reuters, entró en la tienda de discos LiPi en el distrito artístico de la capital china.

Blinken compró dos discos: uno era un álbum del clásico rockero chino Dou Wei. El otro era el disco de 2022 de Taylor Swift, “Midnights”. El álbum “Lover” de Swift en 2019 tuvo más de un millón de reproducciones, descargas y ventas combinadas en China una semana después de su lanzamiento, un récord para un artista internacional, señaló el artículo de Reuters.

La demanda de los consumidores chinos está ahí. Yo diría que es hora de que los líderes chinos permitan a su gente disponer de una mayor parte de la oferta. Sería bueno para ambos países.

© The New York Times 2024.