Qué se conoce sobre la cifra real de los desaparecidos en Valencia

A 2 de noviembre, no hay datos oficiales ni provisionales sobre el número real de desaparecidos tras el paso de la DANA

Desde la tarde noche del martes, que comenzó la emergencia por la DANA que ha arrasado con varias zonas de la Comunidad Valenciana, se ha cuestionado el número de desaparecidos, así como de fallecidos, que ha dejado la tragedia. El número de muertos a esta hora asciende a 211.

Sin embargo, hasta este viernes, no se dio una cifra. No fue hasta que el medio elDiario.es hizo público el acta de la reunión de crisis entre el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. A partir de ahí, comenzó a circular en redes sociales y en algunos medios de comunicación que había 1.900 personas supuestamente desaparecidas tras las devastadoras riadas en Valencia.

Esta cifra de “1.900″ no es un reporte oficial. Según el acta publicada por elDiario.es, el documento menciona que hay “1.900 personas denunciadas como desaparecidas”. No obstante, este dato corresponde a las denuncias recibidas en el servicio de emergencias 112, y no significa necesariamente que esas personas sigan en paradero desconocido.

La confusión en torno al número de desaparecidos surge de la interpretación de datos preliminares y de los distintos términos empleados para referirse a los afectados. El acta al que accedió el medio menciona inicialmente “2.500 personas desaparecidas en el 112″, y precisa que esta cifra se redujo en 600 personas el jueves, lo que deja un total de “1.900 personas denunciadas como desaparecidas”. Sin embargo, este dato se refiere solo a las denuncias iniciales, sin especificar cuántas de estas personas han sido localizadas o cuántas continúan sin ser contactadas.

El número corresponde a las denuncias, pero no significa que continúen desaparecidas

El contexto de esta crisis contribuye a la dificultad de obtener cifras exactas. Las autoridades siguen enfrentando obstáculos significativos para acceder a todas las áreas afectadas, algunas aún bajo el agua o cubiertas de lodo. Además, se ha reportado que hay decenas de vehículos y garajes anegados en zonas inundadas, lo que ralentiza el trabajo de rescate y recuperación. En paralelo, algunos cuerpos sin identificar permanecen en la Feria Valencia, donde se están realizando autopsias para intentar determinar su identidad.

Las razones detrás de la falta de un número oficial de desaparecidos son múltiples y complejas. En primer lugar, las personas que han sido halladas pueden no haber informado a las autoridades, y, por tanto, su situación no figura como resuelta en el registro del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI). Además, existe la posibilidad de duplicidad en los registros, ya que una misma persona puede haber sido denunciada como desaparecida en varias ocasiones o por distintos familiares, sin que todas las denuncias hayan sido cotejadas aún.

Por estos motivos, hasta el momento, la cifra no se puede considerar oficial ni exacta. Según expertos en gestión de emergencias, los números preliminares tienden a fluctuar debido a la imprecisión de los registros iniciales en situaciones de crisis, donde las circunstancias cambian constantemente. Ya el mismo viernes, Grande-Marlaska dijo que era “difícil” concretar un número total de desaparecidos. “Hay un número importante de desaparecidos, pero es difícil concretarlo. Nuestra voluntad es localizarlos con vida”, señaló el ministro del Interior del Gobierno de España para Informativos Telecinco desde el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) de la Comunidad Valenciana.

El operativo continúa con labores de búsqueda y rescate en toda la región afectada, y las autoridades trabajan para consolidar un registro fiable. Sin embargo, mientras persistan las dificultades para acceder a ciertas zonas y hasta que todas las personas denunciadas como desaparecidas hayan sido localizadas o confirmadas, el número definitivo de desaparecidos sigue siendo incierto.

