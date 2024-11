Molotov, Ana Tijoux y más artistas internacionales y nacionales se presentarán en el Quitofest 2024

lunes, noviembre 18, 2024

También se presentarán Los Mirlos, de Perú, Malón, de Argentina, entre otros.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Las autoridades de Quito confirmaron este lunes 18 de noviembre a los artistas nacionales e internacionales que participarán en el Quitofest 2024, que se desarrollará en el parque Bicentenario, norte de la capital.

“Sería un error no hacer las fiestas de Quito. Ningún espectáculo se lo hace o se lo hará conectándose al tendido eléctrico nacional, se contratarán plantas de generación”, dijo el alcalde Pabel Muñoz.

Las Fiestas de Quito se iniciarán el 23 y 24 de noviembre con actos de reforestación.

5 de diciembre (Cumbia urbano)

 Escenario 1: Rocola Bacalao, Los Mirlos (Perú), Mugre Sur, La Mafiandina, Mel Mourelle (Esmeraldas), La Sagrada familia

 Escenario 2: La Delio Valdez (Argentina), Papaya Dada, Mula (República Dominicana), Machaka, Wañukta Tónic, Banda 24 de Mayo (Ambato)

6 de diciembre (Pop, rock alternativo)

 Escenario 1: Molotov (México), Lolabúm, Paola Navarrete (Guayaquil), IlYari, Flix Pussy Cola, Paulatinamente

 Escenario 2: Ana Tijoux (Chile), Él Mató a un Policía Motorizado (Argentina), Velandia y la Tigra (Colombia), Alex Eugenio (Guayaquil), Letelefóno (Cuenca), Estamos perdidos

7 de diciembre (rock metal)

 Escenario 1: Malón (Argentina), Curare, Muscaria, Black Sun (Guayaquil), Las tres piedras (Pasto), The Psychokiller

 Escenario 2: Bajo Sueños (Cuenca), Madball (Estados Unidos), Here comes the Kraken (México), Sacrificium, Tagaeri, Sublevación Post Mortem (Loja), resistencia.

Otros eventos por Fiestas de Quito desde noviembre

Te Deum. Acto religioso de agradecimiento. El 20 de noviembre, a las 10:00, en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced.

Fiesta Centro, el jueves 21 de noviembre, a las 14:00, en la Plaza de San Francisco. Inician de las festividades con la entrega de 2 000 títulos de propiedad a cargo de la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial a través de la Unidad Especial Regula tu Barrio con una muestra artística de identidad quiteña.

Festival Chicha con Corbatín, homenaje a la música popular ecuatoriana. El martes 26 de noviembre, a las 18:00, en el Coliseo General Rumiñahui.

Festival del Pasacalle del Adulto Mayor, espacio dedicado al pasacalle, ritmo tradicional ecuatoriano. El miércoles 27 de noviembre, a las 10:00, en el Coliseo Rumiñahui.

Festival de Pasacalle, el miércoles 27 de noviembre, a las 18:00, en el Coliseo General Rumiñahui.

Chispa Sal Quiteña Stand Up, en el Teatro Capitol, el jueves 28 de noviembre, a las 19:00.

Desfile Mascarada Quiteña. Desfile nocturno de luces con participación educativa y cultural, en la Av. Amazonas y Patria. El jueves 28 de noviembre, desde las 17:00.

Mega Feria Metropolitana Valle / Navidad Quiteña. El viernes 29 de noviembre, desde las 10:00, participan las administraciones zonales del Valle de Los Chillos y de Tumbaco.

Desfiles de la Confraternidad Nacional Sur, en la avenida Teniente Hugo Ortiz, desde las 10:00.

Desfiles de la Confraternidad Nacional Norte, el domingo 1 de diciembre, a las 10:00, en la Av. Los Shyris.

Chispa y Sal Quiteña Tradicional, el martes 3 de diciembre, a las 19:00, en el Teatro Capitol.

Quinde Electro Fest, Festival de música y celebración emblemática de la ciudad, desde el jueves 5 hasta el sábado 7 de diciembre, a las 12:00, en el Parque Bicentenario.

Sesión Solemne, el viernes 6 de diciembre, desde las 15:00, en el Teatro Nacional Sucre.

Mega Feria Metropolitana Norte / Navidad Quiteña, el sábado 7 y el domingo 8 de diciembre, a las 10:00, en Calderón.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quitofest-2024-artistas-nacionales-internacionales-AX8330233#:~:text=Redacci%C3%B3n&text=Las%20autoridades%20de%20Quito%20confirmaron,hacer%20las%20fiestas%20de%20Quito.