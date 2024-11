Mike Tyson vs. Jake Paul: el combate prefabricado

viernes, noviembre 15, 2024

‘Iron Mike’ regresa para una pelea profesional 19 años después. La brecha de edad entre ambos es de 31 años. Las reglas son más propias de una pelea de exhibición

Tiempo de lectura: 3 minutos

Esta madrugada asistiremos a un milagro: Mike Tyson (50,6; 44 KOs) regresa a una pelea profesional 19 años (7.000 días) después. Lo más increíble es que lo hace con 58 años y después de vivir un episodio crítico para su salud el pasado mes de mayo. El campeón más joven de la historia del peso pesado perdió la consciencia en el baño de un avión durante un vuelo entre Miami a Los Ángeles por culpa de una úlcera estomacal. “Fui al baño y vomité sangre. Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo, defecando alquitrán”, contó en uno de los documentales que ha emitido Netflix, el servicio que ofrece el combate contra Jake Paul (10-1; 7 KOs) en exclusiva. “Era una úlcera de cinco centímetros, y sangraba”, especificó.

Este viernes (madrugada en España) subirá al ring del A&T Stadium de Dallas (Texas) para ser aclamado por 80.000 aficionados, porque no pelear no era una opción: “Nadie le dice a Mike Tyson lo que tiene que hacer”. Además, ‘Iron Mike’ tuvo claras sus prioridades: “No quiero morir en una habitación de hospital, quiero morir en el ring”. Quien fuera conocido como ‘El hombre más malo del planeta’, revivirá sus días de gloria, pero en esta ocasión le toca compartir foco mediático con un chico de 27 años que se hizo millonario como youtuber y que cuenta con una legión de jóvenes seguidores (27,2 en IG y 20,2 en Youtube). Como escaparate, una plataforma -Netflix- que cuenta con unos 282 millones de suscriptores.

“No quiero morir en una habitación de hospital, quiero morir en el ring” Mike Tyson

Los puristas del boxeo menosprecian a Paul por construir una carrera basada en combates que se podrían considerar ‘prefabricados’. Se enfrenta a rivales seleccionados, casi siempre ajenos al mundo del boxeo, pero habitualmente con pedigrí en los deportes de combate. Las excepciones fueron Tommy Fury -aquí Paul perdió claramente-, Bourland y August. En realidad, ‘The Problem Child’, como es conocido el joven estadounidense, no es un mal boxeador. Tiene pegada y un buen mentón, pero una defensa por la que pasa el uppercut de Tyson.

Reglas del combate

La brecha de edad entre los dos contendientes es de 31 años, de ahí que, aunque se trate de una pelea profesional, se hayan implementado unas reglas que recuerdan más a las de las peleas de exhibición. El combate constará de ocho asaltos de dos minutos cada uno; los guantes serán de 14 onzas (más grandes y acolchados, en lugar de los de 10 onzas). La pelea computará para el récord profesional de ambos.

o cierto es que ‘Iron Mike’ luce como un titán para tener 58 años, aunque hay dudas sobre cómo responderá si el duelo se alarga. A favor de Paul no sólo juega la edad, sino la inactividad y que Tyson ya no pinta tan fiero. Esta semana el de Brooklyn no ha dado apenas juego. Se ha mostrado desganado o al menos ajeno al show que se espera de este tipo de peleas. En última instancia forzó una bofetada a su rival durante el pesaje. Ya no es necesario amenazar con comerse a los hijos de nadie, pero por 20 millones de dólares -el mínimo asegurado que cae de su lado-, al menos Mike podría haber elevado un poquito el tono.

“En Internet hablas mucho y dices de que me vas a matar, pero en persona no me dices nada” Jake Paul

En cualquier caso, ‘Iron Mike’ se atrevió a decir: “Voy a traer de vuelta al mismísimo diablo. Después de esta pelea mis hijos van a tener una opinión diferente de mí porque ellos no piensan en mí como ‘El hombre más malo del planeta”. Jake Paul, por su parte, se la tiró al excampeón indiscutido del peso pesado: “En Internet hablas mucho y dices de que me vas a matar, pero en persona no me dices nada. Eres bastante aburrido”. En unas horas comprobaremos si todo esto va en serio.

Texto original La Marca

https://www.marca.com/boxeo/2024/11/15/mike-tyson-vs-jake-paul-combate-prefabricado.html