El acoso callejero persiste: 80% de mujeres lo ha sufrido al menos una vez

El acoso callejero sigue siendo una forma de violencia contra la mujer que impacta la salud psicológica, restringe la libertad y refuerza desigualdades de género, a pesar de ser reconocido como un problema social grave.

Según la Encuesta Internacional sobre Acoso Sexual en Espacios Públicos, realizada por L’Oréal Paris con Ipsos en 2023[1], en todo el mundo, el 80% de las mujeres ya han sufrido acoso sexual en un espacio público al menos una vez en la vida. Además, el 52% de los encuestados considera que las mujeres son “parcialmente culpables” de estas situaciones debido a su actitud, comportamiento o apariencia.

Entre los actos más comunes, el 47% de las mujeres ha sido víctima de comentarios sexualmente sugerentes sobre su apariencia, vestimenta o cuerpo. Este contexto obliga al 60% de las mujeres a modificar su forma de vestir para evitar ser acosadas.

Estos datos evidencian la urgencia de transformar los paradigmas culturales sobre el acoso sexual, pues persisten percepciones equivocadas que responsabilizan a las víctimas en lugar de a los agresores.

Una iniciativa global contra el acoso

Con el objetivo de enfrentar esta problemática, L’Oréal Paris lanzó en 2019 la campaña Stand Up durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Este programa gratuito, desarrollado en colaboración con la ONG Right To Be, busca capacitar a las personas para prevenir y detener situaciones de acoso callejero mediante cinco estrategias clave conocidas como la metodología 5D: Distraer, Delegar, Documentar, Demorar y Dirigir.

A través de la página web oficial del programa, hombres y mujeres pueden acceder a entrenamientos en línea para aprender a intervenir de manera segura como testigos o víctimas de acoso callejero.

Desde su lanzamiento, Stand Up ha capacitado a más de 3 millones de personas en 45 países. En Latinoamérica, el programa se implementó formalmente en Colombia y Perú en 2022, logrando formar a más de 78.000 personas con el apoyo de ONG, empresas e instituciones locales.

En 2025, Ecuador será parte de esta iniciativa global, fortaleciendo los esfuerzos regionales para erradicar el acoso sexual en los espacios públicos.

Datos clave del programa Stand Up

45 países han implementado la campaña.

3 millones de personas capacitadas globalmente.

78.000 personas entrenadas en Latinoamérica desde 2022.

Para participar, visita: https://www.standup-international.com/latam/es/training/landing.

