Ecuador ya tiene primer contrato para comprar energía a Colombia, informó Inés Manzano

martes, noviembre 12, 2024

Aunque no dio detalles, la Ministra adelantó que visitará este día la Contraloría General del Estado para que su titular «revise la cláusula arbitral«.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, aseguró que Ecuador tiene un primer contrato para comprar energía a Colombia. Así lo anunció este martes 12 de noviembre del 2024 en un evento sobre la sostenibilidad.

Aunque no dio detalles, la Ministra adelantó que visitará este día la Contraloría General del Estado para que su titular «revise la cláusula arbitral«. Manzano no adelantó cifras sobre el acuerdo con el país vecino y dijo que prefiere no «dar falsas esperanzas«.

Ecuador enfrenta una crisis energética sin precedentes que mantiene al país con apagones de 12 horas diarias. Ante lo cual Manzano añadió «ajústense los cinturones, porque hay sacudones.

Días atrás, Manzano ya anunció que “lamentablemente el ministro dijo que aunque hay toda la disponibilidad y la voluntad política por parte del presidente de Colombia, no pueden vender a los 18 millones de ecuatorianos que necesitamos energía así que estamos viendo la parte privada”.

Mientras tanto, el Gobierno designó este lunes a Arturo Félix Wong como consejero en la Embajada de Colombia para agilizar la importación de energía al país.

Manzano habló en Quito sobre la generación de energía renovable de la que se reciben entre 86 y 90 megavatios, y dijo que «eso tiene que cambiar» para llegar hasta los 2 000 megavatios.

Texto original de Teleamazonas

https://www.teleamazonas.com/contrato-comprar-energia-colombia/