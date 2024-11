Cuál es la última versión de WhatsApp Plus para noviembre de 2024

sábado, noviembre 23, 2024

Se trata de una versión no oficial de la aplicación que incorpora funciones adicionales, como la posibilidad de personalizar la interfaz según las preferencias del usuario

WhatsApp Plus, una versión no oficial de la aplicación de mensajería de Meta, ofrece funciones adicionales que no están disponibles en la versión oficial, lo que lleva a algunos usuarios a optar por su instalación. Entre sus características más destacadas se encuentran la posibilidad de personalizar la interfaz con temas exclusivos, además de aumentar los límites para el envío de archivos multimedia.

La versión más reciente, WhatsApp Plus v17.85, fue lanzada en noviembre de 2024. Esta actualización incluye mejoras en la estabilidad de la aplicación, optimización en el rendimiento y ajustes para solucionar errores reportados en versiones anteriores.

A pesar de sus ventajas, es importante mencionar que WhatsApp Plus no cuenta con respaldo oficial, lo que puede implicar riesgos relacionados con la seguridad de los datos y la posibilidad de ser bloqueado por los servidores de Meta.

Cómo tener WhatsApp Plus

Obtener WhatsApp Plus no es un proceso oficial ni respaldado por Meta, la empresa desarrolladora de WhatsApp. Sin embargo, para quienes buscan instalar esta versión no oficial, a continuación se detallan los pasos habituales.

Desinstalar WhatsApp oficial Descargar el archivo APK de WhatsApp Plus. Es clave verificar que el enlace sea seguro y esté libre de malware. Habilitar la instalación desde fuentes desconocidas en el teléfono. Instalar el archivo APK siguiendo las instrucciones. Abrir WhatsApp Plus y verifica el número de teléfono como se haría en la aplicación oficial. Es posible que se deban restaurar los chats si se realizó una copia de seguridad.

Qué tan seguro es WhatsApp Plus

El uso de WhatsApp Plus plantea serias dudas en términos de seguridad y privacidad debido a que es una aplicación no oficial, desarrollada por terceros y sin respaldo de Meta, la empresa detrás de WhatsApp como:

Falta de cifrado extremo a extremo garantizado

Aunque WhatsApp oficial utiliza un sistema de cifrado extremo a extremo para proteger los mensajes de los usuarios, no hay evidencia de que WhatsApp Plus implemente este nivel de seguridad.

Posibilidad de malware

Al descargar WhatsApp Plus desde sitios no oficiales, existe un riesgo significativo de instalar versiones infectadas con malware, virus o spyware que podrían comprometer la seguridad del dispositivo.

Exposición de datos personales

Al ser una aplicación no oficial, WhatsApp Plus podría recopilar y almacenar datos personales de los usuarios sin seguir las regulaciones de privacidad establecidas. Esto incluye información sensible como contactos, mensajes, y otros metadatos.

Bloqueos de cuenta por Meta

WhatsApp detecta el uso de versiones no autorizadas como WhatsApp Plus y puede suspender temporal o permanentemente la cuenta. En caso de un bloqueo permanente, el usuario perdería el acceso a la plataforma oficial.

Falta de actualizaciones de seguridad confiables

WhatsApp Plus no cuenta con un equipo de desarrollo reconocido que garantice actualizaciones regulares o parches para resolver vulnerabilidades de seguridad. Esto puede dejar la información personal expuesta.

No cuenta con soporte técnico oficial

Al no ser un producto oficial de Meta, cualquier problema técnico o de seguridad que el usuario enfrente no tendrá solución directa por parte del soporte de WhatsApp.

Por qué pueden suspender una cuenta de WhatsApp

WhatsApp puede suspender cuentas por incumplir sus Términos de Servicio. Entre los motivos principales está el uso de versiones no oficiales como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, las cuales violan sus políticas y comprometen la seguridad.

También se sanciona el envío masivo de mensajes no solicitados (spam), el uso de bots y la difusión de contenido ilegal, ofensivo o perjudicial, como desinformación, violencia o pornografía.

Además, recibir múltiples reportes de otros usuarios por acoso, fraude o suplantación puede llevar a bloqueos. La creación de grupos con fines inapropiados o añadir personas sin su consentimiento es otro motivo de suspensión. Estas sanciones buscan garantizar la seguridad en la plataforma, siendo algunas temporales y otras permanentes según la gravedad.

