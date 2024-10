Subirán las tarifas eléctricas

miércoles, octubre 2, 2024

En teoría del presupuesto del Estado deberían salir los fondos a entregarse a las comercializadoras para cubrir el subsidio. Pero el Gobierno con renta petrolera exigua, endeudado hasta la coronilla y con un rol de pagos inmenso, no tiene fondos

No es un aviso oficial. No lo hará este Gobierno. Pero el próximo no tiene opción.

La Constitución de Montecristi parte de que la renta petrolera es inagotable. Prohíbe que la tarifa eléctrica incluya los costos de inversión. Los constituyentes no tomaron en cuenta de que las reservas petroleras se consumen. Desde la confiscación de los activos de Occidental en 2006, las contratistas son renuentes a invertir para incrementar las reservas. Caen reservas y producción de petróleo. Los constituyentes de 2008 tampoco consideraron que el precio del petróleo estaba en un pico histórico. Con menor producción y con precios más bajos caen las exportaciones y la renta petrolera.

En 2008 el valor neto de las exportaciones de petróleo (restándole el costo de las importaciones) fue de $ 8,4 mil millones, el 13,6 % del tamaño de la economía (PIB), cenit histórico. El valor de las exportaciones netas de petróleo se mantuvo elevado hasta 2014. Pero en 2015 cayó a $ 2,7 mil millones, el 2,7 % de la economía. El Gobierno compensó con deuda externa la caída de exportaciones petroleras. La renta petrolera no se recuperó, el crédito externo se malgastó.

La previsión del Grupo Spurrier es que en 2024 las exportaciones netas sean de $ 2,8 mil millones, el 2,2 % de la economía, el segundo peor nivel desde 1973, el primer año completo de exportación de petróleo amazónico. El peor fue 2023 con 1,8 %. El tercero peor fue 2,3 % en 1998, cuando la economía colapsó.

Vamos a lo eléctrico. Gran parte de los usuarios pagan tarifas subsidiadas. Las empresas comercializadoras son estatales y la mayoría no facturan lo suficiente para pagar la electricidad que reciben. En teoría del presupuesto del Estado deberían salir los fondos a entregarse a las comercializadoras para cubrir el subsidio. Pero el Gobierno con renta petrolera exigua, endeudado hasta la coronilla y con un rol de pagos inmenso, no tiene fondos. Por lo que las comercializadoras están en mora con la distribuidora Celec, también estatal, por la electricidad que reciben.

Celec no tiene fondos y le debe $ 500 millones a CNEL, también estatal, que le entrega la electricidad que generan las centrales públicas. Ninguna de las eléctricas estatales tiene dinero para mantener la infraestructura, peor para invertir.

Queda abrirse a la inversión privada. Pero si una generadora privada fuese a entregar electricidad a las comercializadoras, algunas de estas no le pagarían. Necesita la garantía que el Estado reembolsará el subsidio a las comercializadoras. Pero el Estado no tiene los medios.

Para los próximos años, como la ciudadanía se dejó convencer por la Corte Constitucional que debía renunciar al único yacimiento petrolero en desarrollo, se cerraría el ITT y las exportaciones netas de hidrocarburos caerían a unos $ 1,6 mil millones, 1,3 % del PIB. El Estado ya no tendría renta petrolera.

El dilema es mantener el esquema actual y vivir en apagón semipermanente como Cuba, o fijar tarifas que permitan recuperar costos más una utilidad para invertir. Habrá que optar por lo segundo. Las tarifas serían más altas en horas pico, para desalentar el consumo. Hoy, que se ha extendido la entrega del bono solidario a más de un millón de familias necesitadas, ya no se justifica tener subsidios eléctrico y de combustibles. (O)

