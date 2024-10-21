LOADING

Presentación libro: ‘Gestión de riesgos en Quito. Balance y perspectivas de treinta años de estudios’

FLACSO
ECUADOR
lunes, octubre 21, 2024
Flacso Ecuador realiza este evento coordinado por Andrea Carrión, Julien Rebotier, Pascale Metzger y Fernando Puente-Sotomayor. Comentan Carolina Andrade del DMQ y Pascale Metzger, del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. La moderación está a cargo de Andrea Carrión de Flacso Ecuador. ¡Sé parte de este presentación! ...
