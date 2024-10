La UTPL reconoció a investigadores que contribuyen al avance de la ciencia

lunes, octubre 21, 2024

La investigación en el siglo XXI es esencial para el desarrollo de la humanidad, ya que permite encontrar soluciones a problemas como el cambio climático y las enfermedades. Además, fomenta la innovación tecnológica, el liderazgo, mejora la calidad de vida y ayuda a comprender mejor a la sociedad. Con esta visión, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) entregó galardones a investigadores, grupos de investigación y empresas de la ciudad, reconociendo la excelencia, el propósito y la importancia de la investigación desarrollada.

Los reconocimientos estuvieron avalados por el Vicerrectorado de la UTPL, con el apoyo de la Dirección de Investigación y Postgrado, la Gerencia de Proyectos y el Parque Científico Tecnológico de la UTPL. Para ser galardonados, los seleccionados pasaron por un riguroso proceso que incluyó varios requisitos, como ser docentes de tiempo completo en la UTPL, no haber recibido llamados de atención de recursos humanos en los últimos tres años, y no haber sido sancionados por el Comité de Ética en Seres Humanos de la institución.

Esta actividad formó parte del evento Investiga XII, el cual es considerado como una tradición para la universidad. Esta es la doceava edición del Investiga XII UTPL que busca destacar el valioso aporte de los investigadores, grupos de investigación y las empresas de Loja, cuyo trabajo ha impulsado el desarrollo social y científico de la región.

Reconocimientos

El galardón de Excelencia en Investigación en la categoría “Investigador” fue otorgado de la siguiente manera: primer lugar para Eduardo Valarezo Valdez, segundo lugar para Ximena Jaramillo Fierro, y tercer lugar compartido por los docentes Vladimir Morocho Zaragocín, Ángel Benítez Chávez y Luis Cartuche Flores. En la categoría “Grupos de Investigación”, el primer lugar fue para Diana Guaya, coordinadora del proyecto “Innovación y prototipado de materiales avanzados y farmacéuticos”. El segundo lugar lo obtuvo Omar Malagón Avilés, coordinador del proyecto “Bioproductos y química medicinal”, y el tercer lugar fue para Ángel Benítez Chávez, coordinador del proyecto “Biodiversidad de ecosistemas tropicales”.

En la sección “Productividad Científica”, categoría “Investigador”, el primer lugar fue para Abel Romeo Suing, el segundo a Benito Eduardo Valarezo, y el tercer lugar compartido por los académicos: Ángel Raimundo Benítez y Reinaldo Armas Herrera. En “Productividad Científica”, categoría “Grupos de Investigación”, el primer lugar fue para Diana Elizabeth Guaya, el segundo para Omar Malagón Avilés, y el tercero para Carlos Iván Espinosa, coordinador del “Laboratorio de ecología tropical y servicios ecosistémicos”.

En la categoría “Grupos de Investigación Destacados”, el primer lugar fue otorgado a Diana Elizabeth Guaya; el segundo, a Abel Suing, coordinador de “Comunicación y cultura audiovisual”; y el tercero, a Carlos Iván Espinosa. En la categoría “Impacto Científico”, el primer lugar lo obtuvo Carlos Espinosa Íñiguez, el segundo fue para Chabaco Armijos Riofrío, y el tercero para Omar Cabrera Cisneros.

En la categoría “Trascendencia Científica”, el primer lugar fue para el artículo Epigenetics in Obesity and Diabetes Mellitus: New Insights de Rosario Suárez de Terán, Estefanía Bautista Valarezo y Yoredy Sarmiento Andrade; el segundo lugar fue para el artículo Biomarkers for dementia in Latin American countries: Gaps and opportunities, de María Martha Unaucho Pilalumbo; y el tercer lugar fue para el artículo Incidences of artificial Intelligence in Contemporary Education, de Digna Dionisia Pérez Bravo.

En la categoría “Difusión Científica”, el primer lugar fue para el artículo Diagnostic Value of Knee Osteoarthritis Through Self-learning de Darwin Patricio Castillo y Patricia Verónica Díaz; el segundo lugar fue para el artículo Universities as Spaces of Knowledge Creation-Going Through the Test of the Pandemic de Estevao Romeiro Artieres y Weingartner Reis Ingrid. En la categoría “Colaboración con la industria”, el primer lugar fue para Ramiro Leonardo Ramírez, el segundo para Marco Patricio Abad y el tercero para Diana Alexandra Torres.

La categoría “Innovación Empresarial en Colaboración con la Academia”, el primer lugar fue para el Banco de Loja, el segundo lugar para Clipp Ecuador y el tercero para la Cámara de Comercio. En la categoría “Colaboración internacional”, el primer lugar fue para Estefanía Cristina Cevallos con el proyecto Implementación del Biobanco de Genes del Sur del Ecuador: Preservando la riqueza natural para un futuro sostenible; el segundo lugar, para Andreas Erwin Fries, con el proyecto Monitoreo y Análisis de las Precipitaciones en la ciudad de Loja y en la provincia de Zamora Chinchipe (Radar LOXX); y el tercero para Yuliana del Cisne Jiménez, con el proyecto Community Engagement and Novel Technologies: A Winning Team for the Integral Management of Cervical Cancer in a Rural Context.

En la categoría “Mentoría de Jóvenes Investigadores”, el primer lugar fue para Juan Carlos Romero Benavidez, con el proyecto La horchata lojana como patrimonio cultural inmaterial; el segundo lugar para Luis Rodrigo Saa, con el proyecto Diagnóstico de las principales enfermedades en animales domésticos en Ecuador; y el tercero para Diana del Cisne Encalada Jumbo, con el proyecto Producción sostenible meliponícola como estrategia de conservación, emprendimiento e innovación en el sur de Ecuador.

En la categoría “Isabel de Hungría” clase Investigador, el primer lugar fue para Ángel Benítez Chávez, con el tema Muestreo diagnóstico de las poblaciones de las especies forestales cites, en la provincia de Pastaza, Amazonía ecuatoriana; el segundo lugar fue para Margoth Iriarte Solano, con el proyecto Fortalecimiento de competencias de la comunidad educativa de la Unidad Educativa “10 de Noviembre”; y el tercero fue para Yadira Ximena González, con el proyecto Restauración del hábitat de anfibios en el Abra de Zamora, Ecuador.

En la categoría “Isabel de Hungría” sección Grupo de Investigación, el primer lugar fue para Ángel Benítez Chávez, el segundo para Carmen Benítez Correa, y el tercero para Carlos Iván Espinosa.

El primer lugar en la categoría de “Mejor Proyecto de Investigación Interdisciplinario” fue para Luis Ordóñez Pineda, con su trabajo sobre el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. El segundo fue para Germania Rodríguez Morales, con un modelo de gestión para la transformación digital del área administrativa y financiera de la UTPL. Finalmente, el tercer lugar fue para Ruth Maldonado Rengel, por su investigación sobre la relación entre indicadores inflamatorios y la depresión.

Los ganadores del premio en la categoría de “Investigación para la Sostenibilidad Global” fueron: en primer lugar, Carlos Espinoza Iñiguez, con su trabajo titulado “Biodiversidad urbana: lineamientos para el cuidado de la casa común”; en segundo lugar, Omar Malagón Avilés, con el proyecto “Aprovechamiento de la cáscara de banano y plátano maduro para la obtención de harina”; y en tercer lugar, Ángel Benítez Chávez, con su estudio sobre el “Muestreo diagnóstico de las poblaciones de las especies forestales CITES: Swietenia macrophylla King, Cedrela odorata L., Cedrela fissilis Vell., y otras especies del género Cedrela en la provincia de Pastaza, Amazonía ecuatoriana.

Finalmente, en la categoría “Giuseppe Moscati”, el primer lugar fue para Omar Malagón Avilés, el segundo para Carlos Iván Espinosa Íñiguez, y el tercero para Armando Augusto Cabrera Silva. “Estos reconocimientos fueron otorgados a investigadores, grupos de investigación, empresas y proyectos por su notable labor, relevancia y trascendencia en el ámbito académico. Es un incentivo y un reconocimiento público que la UTPL otorga para motivar a los investigadores a continuar con su trabajo”, señaló Talía Tene Fernández, coordinadora general del Vicerrectorado de Investigación de la UTPL.