Así ha cambiado Gaza desde los ataques del 7 de octubre de 2023

Madrid (EFE).- Un año después del ataque terrorista de Hamás contra suelo israelí, la respuesta militar del Gobierno de Benjamin Netanyahu bombardeando e invadiendo la Franja de Gaza ha devastado este territorio palestino, donde ya han muerto más de 40.000 personas.

Imágenes satelitales publicadas en redes sociales documentan la destrucción a causa de los bombardeos israelíes sobre enclaves estratégicos, escuelas e incluso hospitales.

¿Cómo eran antes de la guerra y cómo han quedado un año después? Estas son las imágenes que muestran la destrucción en enclaves como Al Shifa, Rafah, Gaza o Jan Yunis.

Las Fuerzas israelíes iniciaron el 15 de noviembre de 2023 una operación “precisa y selectiva” dentro del Hospital Al Shifa, el más importante de la Franja de Gaza, donde dijeron haber encontrado “un centro de mando, armas y activos tecnológicos” del grupo islamista Hamás.

Según el Ejército israelí, atacaron el hospital porque debajo de él se encontraba un “túnel fortificado” de 55 metros de largo y 10 metros de profundidad.

Sin embargo, Israel nunca dio pruebas que demostraran que las instalaciones halladas hubieran sido utilizadas por milicianos de Hamás. En marzo de 2024 el centro sanitario fue asaltado de nuevo.

A continuación se puede ver el antes y después del ataque contra el Hospital Al Shifa, que dejó el enorme edificio en ruinas, como muestran fotografías publicadas por la Agencia EFE, imágenes satelitales facilitadas por la compañía estadounidense Maxar y vídeos difundidos por las Fuerzas israelíes:

El completo sanitario, rodeado una vez de vegetación y de grandes vías de tráfico, quedó arrasado tras el ataque, con restos de edificios calcinados y llenos de escombros. En la zona residencial anexa, por la que antes circulaban vehículos y se levantaban numerosos edificios, solo se aprecian sus restos pulverizados.

Más de 3.000 personas, entre ellos pacientes, personal médico y desplazados, estaban alojados en el hospital cuando fue atacado, a pesar de que ya ni siquiera entonces tenían electricidad, agua potable, comida y medicinas.

Desde que comenzó la incursión militar en Rafah en mayo de 2024, la fisonomía de esta ciudad del sur de Gaza se ha ido transformando para albergar, al inicio de la guerra, cientos de tiendas de campaña para refugiados. Más tarde, las fuerzas israelíes arrasarían sus zonas residenciales.

En julio, el Ejército israelí permitió acceder a esta localidad a la prensa internacional, que pudo comprobar su devastación, con edificios abandonados, semidestruidos y montañas de escombros junto a la carretera.

Para entonces, según estimaciones de la ONU, en la ciudad solo permanecían 50.000 personas de las más de 1,4 millones que llegaron a refugiarse allí al inicio del conflicto. Con la llegada de los tanques israelíes, muchos gazatíes huyeron hacia zonas costeras como la de Al Mawasi.

La ONG Amnistía Internacional publicó imágenes de Planet, una compañía estadounidense de satélites de observación de la Tierra, para mostrar la cantidad de tiendas de campaña para refugiados que se instalaron en las zonas rurales de Rafah desde mediados de octubre de 2023 hasta febrero de 2024.

