Acciones para garantizar los servicios municipales en Quito, antes crisis energética

sábado, octubre 26, 2024

Ante el último anuncio del Gobierno Nacional que dispone cortes eléctricos de hasta 14 horas, se tomaron acciones, en varios frentes, para garantizar la continuidad de los servicios municipales

Tiempo de lectura: 4 minutos

El Gabinete de Crisis del Municipio de Quito se instaló, el viernes, ante el último anuncio del Gobierno Nacional que dispone cortes eléctricos de hasta 14 horas, como resultado, se tomaron acciones, en varios frentes, para garantizar la continuidad de los servicios municipales.

«Atravesamos momentos sombríos porque se han juntado varias crisis y ahora también la eléctrica. Por ello, nos hemos reunido con el Gabinete Estratégico, que tienen que ver con las empresas que rigen los servicios que llegan a ustedes. Lo que queremos es que en los próximos meses Quito no se pare, Quito no se apague (…). En un mes en el que deberíamos estar cobrando aguinaldos, parecería que vamos a estar cobrando liquidaciones», sostuvo. En este sentido, el Municipio de Quito informa decisiones concretas para garantizar que los servicios no se detengan:

Agua Potable

Se toman medidas para que no existan afectaciones a los hogares, especialmente en los regidos por el sistema Pichincha- Atacazo. «Son barrios altos y necesitan de bombeo; si nos quitan la luz no podemos bombear y cuando se restablece nos puede tomar la restitución hasta tres días. Pedimos la empresa eléctrica que no quiten la energía en las terminales de estos sistemas de bombeo y si mantienen este compromiso podremos seguir garantizando el agua», argumentó Muñoz.

También explicó que no se advierten lluvias en Quito y, en este panorama, la situación de nuestros embalses se complica, sin embargo, reiteró que al momento no existe riesgo de desabastecimiento en el 93% de la ciudad. También pidió a la ciudadanía bajar el consumo de agua, pues si existe un despilfarro se podría llegar a una política de restricción.

Hizo un llamado para mantener el abastecimiento de combustible, indispensable abastecer los servicios municipales.

Además, se invertirán USD 2.2 millones en la compra de 52 generadores eléctricos para abastecer a los barrios de zonas altas, además, se adquirirán 4 tanqueros por USD 650 mil, en total habrá 10 en la flota (6 en zonas altas) . También se hará un llamado a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) para cumplir lo acordado en la provisión de energía en los sistemas de bombeo que abastecen los barrios altos.

Agencia Metropolitana de Tránsito

El alcalde explicó que no existe el número de agentes necesarios para cubrir todas las intersecciones que se afectan con los cortes de luz, por ello, el Cuerpo de Agentes de Control apoyarán en la gestión del tráfico.

Por otro lado, los turnos de la matriculación vehicular y atención en los centros de retención vehicular está garantizados, incluidos los del 31 de octubre. También se dará atención en 450 intersecciones principales con 710 agentes, 500 agentes civiles de tránsito y 150 de fiscalización, más 60 agentes metropolitanos de control. Personal del Cuerpo de Agentes Metropolitano de Control estará a cargo del Paseo Dominical, mientras que, se mantienen al menos 2 agentes en todas las parroquias rurales

Para mejor distribución del personal, se solicitará el cumplimiento de los horarios en los cortes.

Metro

Respecto al Metro, el alcalde se anunció que mantendrá la energía en el sistema de las cuatro subestaciones y ocho alimentadoras. Un apagón abrupto este sistema de transporte podría causar daños. En el caso que se dé, se necesitarían 4 horas para reiniciar el servicio. Sin embargo, la atención a la ciudadanía será de forma normal. El Trolebús y Ecovía funcionarán de forma normal.

Obras

Las obras se verán relentizadas por la demora en entrega de material, con una afectación del 10% en distintos proyectos, por ello, el alcalde dijo que dispondrá que no se inicien las obras si no existen garantías de contar con todo el material, para evitar daños a los ciudadanos. Además, se suspenderán los horarios extendidos de trabajo para el bacheo nocturno y se ajustarán las jornadas de trabajo.

Otra acción, es que se ampliará el bacheo en vías secundarias para disminuir impactos en las principales por el tránsito. Las terminales Quitumbe y Carcelén cuentan con generación propia. Mientras que las microterminales funcionan con generadores.

Sector Social

Habrá una reducción de carga escolar y tareas en los hogares de las familias de unidades educativas municipales, además, se sostiene la jornada de ingreso matutina a las 07h00, por otro lado, la jornada nocturna se mantiene hasta las 18h00. Al momento, se analiza la instalación de ‘coworking’ en seis unidades educativas rurales y se analizará otras seis escuelas rurales adicionales.

Los servicios de la Unidad Patronato Municipal San José (UPMSJ) se mantienen, asimismo, las tres Unidades Metropolitanas de Salud cuentan con generadores eléctricos por lo que no interrumpirán sus servicios. Las teleconsultas por salud mental también estarán activas.

Sector Productivo

El Mercado Mayorista San Roque, Chiriyacu y las Cuadras se mantienen operativos en horarios normales.

Se mantendrá y ampliará la inversión pública para generar plazas de empleo, además se dispondrá de cuatro megaferias de comercio en diciembre, así como 17 días de ferias en las administraciones zonales.

Se abrirán nuevos espacios de coworking que generarán 1.300 plazas para emprendedores, trabajadores y estudiantes. A corto plazo, el coworking de ConQuito que ya está funcionando, se implementará uno en el Bicentenario, otro en la Biblioteca El Ejido, Federico Gonzáles Suárez.

A mediano plazo, se instalarán seis puntos adicionales en escuelas de parroquias rurales (Calderón, Tumbaco, San José de Minas, Pintag, Amaguaña y Zámbiza.

Emaseo

La operaciones de aseo en la ciudad no se verán afectadas, sin embargo, los ingresos se reducen al estar atados al consumo de electricidad. La recolección de residuos operará con normalidad.

Se elevará a norma la NO utilización de la tasa de recolección de basura y bomberos en fideicomisos del sector eléctrico. La afectación a los ingresos podría estar entre los USD 6 y 8 millones.