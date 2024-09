Luna llena de septiembre 2024: no te pierdas la próxima superluna

domingo, septiembre 1, 2024

El 18 de septiembre tendrá lugar el plenilunio del mes de septiembre y será la segunda de las cuatro superlunas de este año. Además viene con sorpresa astronómica

Mientras la Tierra continúa con su movimiento alrededor del Sol, nuestro satélite natural, la Luna, nos cautiva con sus distintas fases que, a veces, vienen acompañadas de acontecimientos astronómicos que no deseamos perdernos nunca en el cielo nocturno. Para esta ocasión, el 18 de septiembre de 2024, podremos disfrutar de un espectacular evento celestial: una luna llena que, además, también es una superluna.

Superluna de septiembre

Esto significa que el hecho de que la Luna esté en su punto más cercano a la Tierra en su órbita elíptica (el perigeo), hace que la Luna parezca más grande y brillante en el cielo nocturno. Cuando tiene lugar una superluna, nuestro satélite nos parecer hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante que una luna llena promedio. Esto se debe a que el perigeo la acerca aproximadamente 350.000 kilómetros a la Tierra que en su punto más alejado (que conocemos como apogeo y que aleja hasta unos 400.000 kilómetros de distancia). La Luna estará en el perigeo 27 días y unas horas.

Eclipse lunar parcial de 2024

La luna llena de septiembre viene cargada de acontecimientos astronómicos. No solo la veremos en todo su esplendor, gracias a que será una superluna, sino que también coincidirá con un eclipse lunar parcial. Cuando el eclipse es total, es cuando la Luna pasa completamente a través de la sombra oscura de la Tierra, lo que también conocemos como umbra. Durante un eclipse lunar total, nuestro satélite sigue varios pasos: se oscurece gradualmente para, más tarde, adquirir una tonalidad en color rojo oxidado o rojo sangre (por eso suele llamarse popularmente ‘luna de sangre’). Sin embargo, en este caso no será un eclipse de Luna total sino solo parcial. ¿Qué significa esto? Que la Luna pasa a través de la sombra parcial de la Tierra y únicamente una parte de ella pasa a través de la sombra más oscura. Así que lo que veremos es cómo una parte de la Luna se oscurecerá a medida que se mueva a través de la sombra de la Tierra, pero no veremos a la Luna entera ingresar en la umbra del planeta. Solo parcialmente.

¿Será visible el eclipse lunar total en España?

Según información de la NASA, el eclipse será visible en la mayor parte de América del Norte, México, América Central, América del Sur, el océano Atlántico y la mayor parte de Europa y África, así que en España, sí que tendremos la fortuna de poder disfrutar del eclipse lunar parcial de septiembre. No se verá en Asia, Australia o Japón.

¿Y por qué se llama Luna de Cosecha?

Esta luna es conocida como la Luna de la Cosecha porque es la luna llena que ocurre más cerca del equinoccio de septiembre cada año. También erra era conocida por las tribus nativas americanas primitivas como la Luna del Maíz porque el maíz se cosecha precisamente en esta época del año. En el folclore celta, la luna llena de septiembre se conoce también como la Luna del canto o la Luna del vino, lo que refleja la cosecha tradicional de la uva y la naturaleza festiva de la temporada.

Si quieres recordar este evento como una experiencia memorable, te recomendamos que busques un lugar sin contaminación lumínica (o la mínima posible), y un horizonte despejado. La mejor hora para ver la superluna será poco después del atardecer. Y, aunque no es necesario binoculares ni telescopio para contemplar esta luna, si cuentas con ello podrás ver algunos detalles de los cráteres de su superficie en esta noche tan cósmicamente especial. Ya sea que la quieras contemplar por su valor científico o por su significado cultural, esta superluna no pasará desapercibida en nuestro calendario.

Las cuatro superlunas de 2024

En agosto, ya pudimos disfrutar de superluna de Esturión, Este mes de septiembre tenemos la superluna de la Cosecha, pero aún quedarán dos superlunas más para este 2024 cargado de eventos astronómicos: queda la superluna del Cazador, que tendrá lugar el próximo 17 de octubre; y finalmente, la superluna del Castor, que acontecerá el 15 de noviembre. Cuatro superlunas seguidas. Para la siguiente superluna ya tendremos que esperar a 2025, que aunque no serán cuatro, sí que nos regalará hasta tres superlunas pero que habrá que esperar al último tramo del año, ya que se producirán en octubre (concretamente el 7 de octubre), noviembre (el día 5) y diciembre de 2025 (será el jueves 4 de diciembre del año próximo).

Como curiosidad, este año, también es la luna llena más cercana al equinoccio de septiembre, que comienza el 22 de septiembre. También conocido como equinoccio de otoño en el hemisferio norte, este equinoccio es considerado por muchos como el primer día del otoño y la antesala de una de las épocas más coloridas del año.

