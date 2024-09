La USFQ promueve el Festival de Artes y Cultura Japonesa Ryū-Sai

martes, septiembre 24, 2024

Japón es un país que destaca por su fascinante combinación de elementos tradicionales y modernos, lo que lo convierte en un modelo único de desarrollo y conservación cultural.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

No te puedes perder el Festival de Artes y Cultura Japonesa Ryū-Sai que realizará la Universidad San Francisco de Quito del 01 de octubre a las 11:00 hasta las 16:00 del 02 de octubre, en el campus Santiago Gangotena.

El nombre Ryū-Sai 竜祭 se compone por dos caracteres de origen Chino, el primero RYŪ significando “dragón”, y el segundo MATSURI significando “festival”.

Sobre JAPÓN

Japón es un país que destaca por su fascinante combinación de elementos tradicionales y modernos, lo que lo convierte en un modelo único de desarrollo y conservación cultural. Con influencias filosóficas del Confucianismo, Taoísmo, Shintoísmo, y Budismo, la sociedad japonesa se fundamenta en el respeto, la armonía y el bienestar colectivo, manteniendo a la vez una estética minimalista. En nuestra comunidad universitaria, el contraste entre nuestra cultura y la japonesa genera un creciente interés, sugiriendo que una inmersión cultural podría traer valiosas lecciones que impacten positivamente nuestro entorno.

Importante para participantes externos a la comunidad USFQ!

Por favor, traer su documento de identidad para que se pueda permitir su ingreso al campus de la USFQ. En caso de no contar con el mismo documento ingresado en este formulario de registro no será posible su ingreso y participación en las actividades. No será posible el ingreso al campus a personas que no se hayan registrado previamente.

Los interesados pueden registrarse en el siguiente link https://n9.cl/wocjc

A continuación el programa del festival