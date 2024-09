Arturo Félix: No habrá apagones en Ecuador

lunes, septiembre 9, 2024

“Se está investigando (el apagón del 7 de septiembre) y se va a hacer público a medida que avancen las investigaciones. No quiero ahondar en eso porque puede ser riesgoso”, dijo Arturo Félix, ministro de Gobierno.

“No (habrá apagones). Si las cosas se mantienen como estamos trabajando y la hidrología como tenemos estudiado nos apoya, no tiene que haber apagones”, indicó Félix, este este lunes 9 de septiembre del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

USD 34 millones para compensación de planillas

«Calculamos que van a ser como USD 34 millones (el costo para el Gobierno por la compensación de planillas)», indicó Arturo Félix, ministro de Gobierno.

Asimismo, el ministro manifestó que «es un alivio financiero para las familias, donde más necesitan de medidas». Se prevé que 3.5 millones de ecuatorianos que se beneficiarán con (la compensación de planillas).

Y recalcó que los ciudadanos se merecen estos “alivios” después de las medidas tan duras y difíciles que el presidente Daniel Noboa ha tenido que tomar.

“Después de haber hecho todo lo que nadie se atrevido a ser, gracias al apoyo de estas familias vamos a poder brindar este estímulo”, aseveró el titular del Ministerio de Gobierno, al recalcar que no se trata de una acción para influir en la campaña.

Irregularidades en la compra de generadores eléctricos

El ministro de Gobierno confirmó que existe irregularidades en la compra de generadores en tierra y por eso se empezó una investigación ante la presencia de «documentos falsos«. «Los generadores llegaron y al verificar no cumplen con las características. Están funcionando pero no son los que habían puesto en la documentación», aclaró.

Pugna del Gobierno con la Asamblea

Sobre la pugna del Gobierno con la Asamblea, Arturo Félix afirmó que lo que se está pidiendo es que se respete el proceso para llevar a cabo los juicios políticos contra los ministros del gobierno de Daniel Noboa.

«Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla el proceso como tiene que ser, que se cumplan las reglas del juego. Me interesa que sigan los procesos como tiene que ser y que se cumplan las reglas», puntualizó el ministro.

De igual manera, Arturo Félix ratificó su postura para dialogar con las distintas bancadas en el Legislativo. «No todos quieren conversar, ya no les interesa porque están en campaña. A nosotros siempre nos va a interesar hablar, siempre y cuando beneficie al Ecuador y no sea algo de intereses particulares», agregó.

¿Noboa encargará el poder a Abad?

También, el titular de la Cartera de Gobierno habló del encargo del poder a la vicepresidenta Verónica Abad para la campaña presidencial de Daniel Noboa. Félix recalcó que esa situación se analizará en su momento.

«Estamos concentrados en Gobernar (…) En su momento llegará y tengan por seguro que haremos lo que la ley diga”, aseguró el funcionario, al tiempo que indicó que se revisará la situación en el momento que se deba llevar a cabo.

Auditoría al INEC

Finalmente, Arturo Félix indicó que la auditoría al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) era necesaria y una responsabilidad del Gobierno al conocer la investigación de Arduino Tomasi, de la Universidad de Chicago en la Harris School of Public Policy.

«Sería una irresponsabilidad después de ver una investigación bien sustentada no revisar. Por eso el Presidente pide que se haga la investigación si no seríamos cómplices. El país tendrá una respuesta», añadió el ministro, pero no especificó el tiempo que durará la indagación.

