Microsoft detalla ciberoperaciones de Irán para influir en las elecciones de EE.UU.

Nueva York (EFE).- La tecnológica estadounidense Microsoft detalló este viernes en un informe sus últimos hallazgos sobre las ciberoperaciones del Gobierno de Irán para influir en las elecciones presidenciales del próximo noviembre en EE.UU.

En el informe, llamado ´Irán avanza en las elecciones de 2024 con operaciones de influencia facilitadas cibernéticamente´, la empresa indica que ha visto esa actividad de Teherán en los últimos tres ciclos electorales en EE.UU. y “en los últimos meses”.

Las operaciones iraníes se distinguen de las rusas “porque aparecen más tarde en la temporada electoral y usan ciberataques más inclinados a la conducta electoral que a influir en los votantes”, explica la empresa, que también detalla actividades de Rusia y China.

En concreto, Irán ha “sentado las bases” para hacer campañas de influencia en temas candentes de las elecciones y las ha activado para generar polémicas entre votantes, “especialmente en estados bisagra”, clave porque pueden inclinarse hacia un partido u otro.

The Microsoft Threat Analysis Center (MTAC) shares intelligence about Iranian actors laying the groundwork for influence operations aimed at US audiences and potentially seeking to impact the 2024 US presidential election: https://t.co/NHJo938Xjh

— Microsoft Threat Intelligence (@MsftSecIntel) August 9, 2024